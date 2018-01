Reneix el moviment contra l'augment de preus del transport públic metropolità

Més d'un centenar de persones han envaït aquest vespre l'estació de metro i de tren de la Sagrera, a Barcelona, per protestar contra l'augment de preus del transport públic a l'àrea metropolitana. Amb crits com "Aquesta pujada no la paguem" i "Transport públic a preus populars" han precintat les portes d'accés al metro i al servei de Rodalies per impedir que es tanquessin i permetre que, qui volgués, pogués entrar-hi sense pagar el bitllet.

La protesta d'aquest dimecres és un preludi d'un any que pot ser tan mogut com el 2014 quan, arran de l'augment general de preus, i sobretot del simbòlic encariment de la T-10 per damunt dels 10 euros –tal com passa enguany–, la Plataforma Stop Pujades va començar una campanya de protestes que va obligar l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fer marxa enrere.

L'assemblea que s'ha fet després de la protesta ha estat tan sols una presa de contacte, perquè la Plataforma ha convocat per a dimarts vinent a Nou Barris una reunió de treball amb representants de les entitats que en formen part per fer renéixer el moviment. I de moment ha trobat més suports del que s'esperava. Columnes d'activistes han sortit avui de les estacions de Cornellà Centre, Paral·lel, Santa Eulàlia, Virrei Amat, Fontana, Sant Andreu, Sarrià, Jaume I, Santa Coloma i Torre del Baró per reunir-se a la Sagrera. Fonts del moviment afirmen que d'entrada només volien fer l'assemblea, però que les entitats estaven especialment engrescades i que volien actuar de seguida. A més, grups de les Corts, el Congrés, el Clot, la Sagrada Família i Sant Boi també s'hi havien interessat, però no han pogut afegir-se a la convocatòria d'avui per falta de temps, i esperen fer-ho a la següent.

#StopPujadesTransport prepara una gran acció conjunta que manté en secret

L'augment de preus és d'un 2% de mitjana i la T-10 s'ha encarit fins als 10,20 euros, tan sols 10 cèntims per sota del preu que va provocar les protestes el 2014. Aquest any es poden repetir, tot i que el govern actual de Barcelona, en mans dels comuns, va ser aliat dels que van impulsar la campanya per la baixada de preus ara fa quatre anys.

El moviment vol començar a protestar i a intentar negociar amb l'ATM i les administracions membres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, alhora, modular la intensitat de les accions segons la resposta que n'obtinguin. De moment es preveu que dimecres vinent, cap a les 19.30 hores, s'obrin a la força les barreres d'accés de diverses estacions, però també es prepara una gran acció conjunta que es manté en secret. El 2014 els activistes de la Plataforma van arribar a aturar trens en diverses estacions a la vegada situant-se a la porta dels combois i impedint que es tanquessin i, per tant, que circulessin.

La Plataforma Stop Pujades lamenta que l'augment de preus s'hagi fet, a més "gairebé a traïdoria", en dies festius i fent que siguin els ciutadans els que hagin de pagar "la manca de finançament de Madrid i l'excés de sou dels directius" de Transports Metropolitans de Barcelona, explicava aquest vespre una de les portaveus del col·lectiu, Marina Magrans.

En l'assemblea de presa de contacte que s'ha fet després de la protesta, al vestíbul de l'estació de la Sagrera mateix, hi han participat membres de diverses entitats, com la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i Massa Crítica, i també activistes de més enllà de Barcelona. "Pagar un títol de transport de sis zones costa més de 150 euros al mes, un 20% del sou mínim interprofessional", s'ha queixat un dels assistents.

Entre els que han participat en la protesta i en l'assemblea posterior hi havia el diputat de la CUP Vidal Aragonés i la regidora de la mateixa formació Maria José Lecha. L'Ajuntament de Barcelona, governat en minoria pels comuns, no trobarà en els cupaires un aliat per mantenir aquesta decisió, que ha rebut crítiques també de Jaume Collboni (PSC), ara fora del govern municipal de la ciutat.