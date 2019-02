Reparada l'avaria de senyalització que provoca retards a Rodalies

Nou matí d'incidències i retards al servei de Rodalies. L'avaria de senyalització en el tram Sants-Plaça Catalunya que ahir ja va complicar la circulació de trens,ha tornat a repetir-se aquest matí i, com a prevenció, Renfe ha decidit reduir la freqüència de pas dels trens de les línies R1 i R4 i selectivament desviar-ne cap a Estació de França i pel túnel de Passeig de Gràcia. Els retards a la R1, la R3 i la R4 han superat, tot i així, els 25 minuts. La incidència, que reduïa la capacitat efectiva del trema afectat des de les 6:25. s'ha donat per reparada a les 7:35 i Renfe confia ara recuperar la normalitat al servi de forma progressiva.

Segons ha informat l'empresa, l'objectiu de la reestructuració del servei que ha aplicat a primera hora era reduir el temps d'espera a l'interior del túnel i no acumular retards superiors als 45 minuts com va passar ahir.Renfe assegura, en aquest sentit, que decisions com aquesta es prenem amb l'objectiu de "minimitzar l'afectació" als usuaris i que són conscients que la reducció de l'oferta comportarà major saturació als trens i que el servei patirà retards: "Lamentem les molèsties que aquesta incidència a la infraestructura d’Adif provoca als nostres clients".

Aquesta avaria a la senyalització es va sumar ahir a tres incidències més que van alterar el servei de Rodalies a primera hora. Hi va haver retards a sis línies.