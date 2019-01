Renfe suma gairebé 3 milions d'usuaris nous a Rodalies de Catalunya el 2018

El servei de Rodalies de Renfe a Catalunya va transportar més de 125 milions de viatgers el 2018: és un 2,4% més que l'any anterior, segons ha explicat aquest matí la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo. Aquestes xifres "consoliden" el servei, considera, que ja ha recuperat la "xifra de viatgers que tenia abans de la crisi econòmica". "Des del 2013, a més, el servei té un creixement sostingut de viatgers", ha subratllat. En aquest període, el servei de trens de rodalia de Barcelona ha sumat més d'11 milions d'usuaris nous: dels 105 milions de fa cinc anys als 116,2 del 2018, 2,7 dels quals són nous usuaris.

Pel que fa a les incidències i retards que s'acumulen a Rodalies, Castillo ha respost que les incidències han augmentat "sobretot des de l'agost passat", però no ha volgut determinar quants problemes més ha registrat la xarxa respecte a l'any passat. "La majoria de les incidències, un 70%, han sigut per causes externes a la companyia, com ara la meteorologia i les obres" de la mateixa Renfe per millorar la infraestructura, ha matisat Castillo, que ha assegurat que l'operadora continua "treballant cada dia per aconseguir més usuaris i millorar les condicions del servei": "No parem; és la nostra feina diària".

La directora de Rodalies a Catalunya també ha explicat que la puntualitat dels trens ha baixat respecte a l'any anterior però, tot i això, es manté en el 92% dels casos (el 2017 la puntualitat arribava al 93,5%). Fonts de la companyia concreten que Renfe considera que un tren va amb retard quan supera els 3 minuts de l'hora prevista a l'àrea de Barcelona, i els 5 minuts en el cas dels regionals.

Segons Castillo, a més, aquest any passat l'operadora ha tingut molts més costos per netejar grafits dels trens, i ha assegurat que el frau s'ha mantingut en un nivell semblant al d'anys anteriors (se situa al voltant del 3%, aproximadament). Dels 125 milions de viatgers, 9,7 milions corresponen als serveis regionals de Rodalies, en què s'ha experimentat un augment interanual del 2,9% i 260.000 nous clients respecte al 2017.