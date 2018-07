Renfe gastarà un 20% més que l’any passat a netejar els actes vandàlics

Renfe preveu gastar-se un 20% més que l’any passat per netejar els actes vandàlics i grafitis als trens de Rodalies de Catalunya. Durant el primer mig any s’hi han destinat 6,5 milions d’euros i, tenint en compte que durant tot el 2017 el cost va ser de 10,7 milions, la projecció anual marca un creixement estimat superior al 20%. Per entendre l’envergadura de la despesa, Renfe recorda que 6,5 milions d’euros equivalen aproximadament al cost de totes les beques menjador de Barcelona o a la despesa de fer un institut i una escola bressol.

Dels 6,5 milions d’euros, la principal partida, de fins a 4,5 milions d’euros, ha sigut per netejar els més de 57.000 m2 dels 2.700 grafitis que s’han trobat als trens de Rodalies. També s’han hagut d’arreglar vidres, extintors, mobiliari o alarmes, entre altres. A banda de les destrosses en moltes estacions, Renfe també destaca que hi ha hagut 130 agressions físiques o verbals contra treballadors de la companyia o personal de seguretat en trens o estacions.

L’última -no inclosa en aquestes 130- es va produir dimarts a la tarda, quan un grup de persones sense bitllet van agredir un interventor, que va ser traslladat al CAP de Cambrils. L’empresa inverteix 14 milions d’euros a Catalunya cada any en seguretat, un departament que compta amb 550 treballadors.