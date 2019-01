Renfe tanca el 'concurs de grafitis' als trens

"Després d'un any intens de grafitis i pintades vàries als trens de Rodalies de Catalunya, Renfe dona per finalitzat el concurs de grafitis de 2018, una iniciativa única i irrepetible (esperem)". Així comença el comunicat, clarament irònic, emès aquest dijous per Renfe per conscienciar del cost de les pintades als seus trens. El missatge assegura que, durant l'últim any, van aspirar a guanyar el premi d'aquest particular concurs fins a 4.825 obres –grafitis– i que s'ha pintat una superfície de 128.335 metres quadrats. És a dir, l'equivalent a cinc camps de futbol.

Com a guanyador d'aquest concurs, el jurat hauria seleccionat @vinilius2019, que és el perfil de Twitter impulsat per posar de manifest la problemàtica dels atacs als trens de Rodalies. El text, encara amb ironia, recorda als participants que, de cara a futures edicions del concurs, el codi és no pintar sobre els dibuixos d'altres participants.

Ja en la part de les xifres i les valoracions, Renfe estima en uns deu milions el cost que ha tingut, només durant el 2018, la neteja de les pintades, i assegura que, a més, cinc milions més s'han destinat a reparar actes vandàlics a l'interior de trens i estacions. De mitjana, la companyia diu que ha presentat més de cinc denúncies diàries contra grafiters: un total de més de 2.000.

No és el primer cop que Renfe fa ús de la ironia per denunciar aquesta problemàtica. Ja a principis de desembre, van emetre un comunicat de premsa en què s'informava de la posada en circulació d'un tren sense cap pintada. "Si algú el veu no és un miratge", asseguraven.