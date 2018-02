EVA: el nou AVE 'low-cost' Barcelona-Madrid

La línia Barcelona-Madrid d'alta velocitat comptarà a partir del primer trimestre del 2019 amb un nou servei, EVA , que oferirà innovacions tècniques i de confort, així com bitllets fins a un 25% més barats que en el serveis convencional. L'objectiu de la mesura és atraure nous sectors de clients. Especialment, gent jove.



El ministre de Foment, Íñigo de la Serna,de fet, ha concretat avui que l'objectiu és que aquest nou servei de "tren intel·ligent" transport un milió de passatgers anuals.



"No li volem dir 'low cost", ha recalcat el titular de Foment, que ha dit que la reducció del preu de venda serà possible gràcies a l'ús de les noves tecnologies i la personalització dels serveis.



Una de les novetats és que aquesta línia no tindrà el seu punt d'inici a l'estació de Barcelona-Sants, com l'AVE convencional, sinó que els combois sortiran des del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), la ciutat que alberga l'aeroport i que farà de centre d'operacions logístic del nou servei.

L'estimació inicial és començar amb cinc freqüències per sentit i transportar 1.050.000 passatgers anuals, 400.000 procediran del cotxe i 250.000 seran nous passatgers.