Reobert el cas judicial de la mort d'un indigent a Montjuïc detingut el 2014 pels urbans del crim del pantà de Foix

Els dos guàrdies urbans acusats pel crim del pantà de Foix van detenir l'agost del 2014 a Montjuïc un home que va acabar morint. Arran del crim del pantà, des del maig de l'any passat els Mossos d'Esquadra han tornat a investigar aquells fets. I el jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona –que en el seu moment havia arxivat la causa per la mort de Montjuïc– també ha reobert la investigació. Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa es va reobrir al setembre després que es presentés l'acusació particular en aquest cas. Des de llavors, la jutge ha acordat unes diligències -proposades per l'acusació particular- que encara no han acabat.

Segons va avançar aquest dimarts 'La Vanguardia', en una de les diligències la jutge ha citat a declarar com a testimonis diversos agents de la Guàrdia Urbana que van participar en la intervenció del 2014. El cas es va produir el 9 d'agost d'aquell any. Els dos guàrdies ara acusats pel crim del pantà i empresonats preventivament, Rosa Peral i Albert López, van perseguir –amb un altre company que ja és mort– un indigent que volien detenir per un robatori en una zona de 'top manta'. Durant la persecució, l'home va caure per un penya-segat des d'una altura d'uns 20 metres quan intentava escapar-se de Peral, López i l'altre agent, i va morir després a causa de les ferides.

Els Mossos han revisat el cas l'últim mig any i han citat a declarar dos urbans –un sergent i un agent– que també formaven part del dispositiu d'aquell dia però que estaven en un punt més apartat. El sergent, que no va veure la caiguda, va explicar a la policia catalana que el detingut tenia les manilles posades quan ell va arribar al peu del penya-segat, però que va donar per fet que els hi havien posat després de la caiguda perquè encara es resistia.

Quan la van detenir pel crim del pantà i va començar la seva defensa basada a atacar López, Peral va insinuar que el seu company va fer caure l'indigent pel precipici el 2014. I després també ho ha explicat a una companya de la presó. En canvi, l'informe del 2014 dels guàrdies urbans deia que l'indigent es va tirar per fugir i evitar la detenció.