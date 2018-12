Repartidor de droga a domicili a cop de WhatsApp: el nou 'modus operandi' a Barcelona

El narcotràfic busca diversos mètodes per vendre la droga. Si els narcopisos n'eren un exemple, ara els Mossos d'Esquadra han detectat un nou 'modus operandi' a Barcelona: un repartidor de droga a domicili amb qui els consumidors contactaven per WhatsApp. El funcionament no s'allunya gaire del que segueixen els que entreguen menjar a domicili, però en aquest cas el repartidor transportava cocaïna i es movia en cotxe.

A finals d'estiu, els Mossos van detectar al districte de les Corts quatre casos de persones que havien comprat droga al carrer. En tots els casos, la venda s'havia fet igual: primer el consumidor havia contactat amb el venedor per WhatsApp o amb una trucada. Amb l'apli de missatgeria havien concretat la ubicació on s'entregaria la substància. Un cop establerta l'adreça, el repartidor fixava un temps d'entrega i preguntava quina quantitat havia de portar. El client responia amb unitats -grams- i sense detallar la substància -perquè només es repartia cocaïna-. Quan era l'hora pactada, el comprador sortia al carrer fins que arribava el venedor amb cotxe. Aleshores es feia la compravenda.

Els agents van comprovar que el vehicle utilitzat per repartir la droga s'aturava, entre una comanda i la següent, davant d'una perruqueria del districte de Sants (encara que l'establiment estigués tancat al públic). També van localitzar el domicili del repartidor a Santa Coloma de Gramenet. Fa una setmana, els Mossos van escorcollar la perruqueria de Sants i l'habitatge del venedor. Al pis hi van trobar uns 10.000 euros fraccionats en bitllets de 50 -la droga s'acostumava a pagar en bitllets de 50-, més de 200 grams de cocaïna i un laboratori per fer dosis de droga.

A l'habitatge els agents van detenir la parella que hi vivia -un home i una dona de 42 i 38 anys i de nacionalitat dominicana-: l'home era qui feia de repartidor amb el mateix vehicle. També van arrestar el propietari de la perruqueria, un home de 40 anys i de la mateixa nacionalitat, veí de l'Hospitalet de Llobregat. Els tres participaven en el sistema de repartiment de droga a domicili, que distribuïa a tota la ciutat de Barcelona. A l'interior del cotxe hi van trobar vuit bossetes de plàstic per posar-hi la cocaïna que es venia. El jutge ha retirat el passaport als detinguts, que ha deixat en llibertat amb càrrecs.