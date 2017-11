Decomís rècord d'heroïna a Barcelona: 331 quilos d'una tongada

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat avui el decomís d'heroïna més gran que s'ha fet mai a Espanya en una sola operació policial: 331 quilos, equivalents a 10.000 dosis i amb un valor de 120 milions d'euros al carrer. La Policia Nacional va confiscar 263 quilos de droga, especialment pura, amagats en un carregament de ciment en pols que havia arribat al port de Barcelona en 9 contenidors. La resta la van trobar als habitatges de quatre detinguts.

Els contenidors venien de Turquia, d'on era el presumpte cap de la trama, un espanyol d'origen turc, però la policia sosté que la droga ve de l'Afganistan. El ministre ha explicat que bona part de la droga s'havia de vendre a Barcelona i a diverses ciutats espanyoles i europees. Un dels destins principals, segons l'ACN, eren els narcopisos. Fonts de la investigació han assenyalat els narcopisos del Raval, especialment conflictius arran de fa poc més d'un any.

Els responsables de la investigació han alertat que hi ha hagut un repunt en el consum d'heroïna a Espanya, concretament a Barcelona i a Madrid, tot i que la situació és diferent de la dels anys vuitanta. Ara sobretot s'esnifa, es fuma o s'inhala; la via intravenosa és menys habitual. L'heroïna confiscada és del tipus anomenat 'brown sugar' o 'base', feta sobretot per consumir-la fumada.

La investigació va arrancar quan diversos agents de la policia espanyola van detectar una transacció imminent d'una quantitat molt important d'heroïna relacionada amb els quatre detinguts. Van establir un dispositiu per vigilar-los que va permetre frustrar el lliurament de 25 quilos d'heroïna a Badalona i va ser aleshores quan els quatre investigats van resultar detinguts. En els escorcolls domiciliaris es van localitzar 43 quilos més d'aquesta droga, així com dues pistoles, un revòlver, munició i armes blanques.

Indagant qui hi podia haver darrere dels arrestats, els agents van arribar als 9 contenidors, que eren en una terminal del port de Barcelona tot i que ni els escànners ni els gossos havien detectat la droga, barrejada amb el ciment. Ho van haver de fer amb un escorcoll minuciós.

El ministre s'ha mostrat "orgullós" d'una operació "complexa" i "laboriosa" i ha felicitat els agents que hi van intervenir per la seva "perícia" i "intuïció". "S'ha aconseguit evitar una transacció de quantitat de droga importantíssima i s'han detingut delinqüents d'alt nivell, s'ha tret de la circulació molt diner negre i s'ha protegit la salut de molts ciutadans que haurien pogut perdre la vida", ha subratllat Zoido, que ha volgut felicitar en persona els grups que han intervingut en la investigació, entre els quals el grup tercer de la secció d'estupefaents i la policia judicial de l'Hospitalet de Llobregat.