Moren una mare i els seus fills, de tres anys i dos mesos, en l'incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Almenys tres persones han mort aquest matí en un foc que s'ha declarat a la quarta planta d'un edifici de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les víctimes mortals són una mare i els seus dos fills menor d'edat, de tres anys i dos mesos. Els bombers han intentat reanimar el més petit amb maniobres de reanimació, però finalment ha mort.

Els equips d'emergència també han assistit dues persones més que també vivien al pis. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, es tracta de l'àvia dels nens, que ha pogut sortir del pis sense ajuda de ningú, i una altra persona, a qui han rescatat en una de les façanes interiors del bloc, quan intentava escapar de les flames fugint per una finestra del celobert.

651x366 Moment, capturat per un veí, en que els bombers rescaten una de les persones quan intentava fugir pel celobert Moment, capturat per un veí, en que els bombers rescaten una de les persones quan intentava fugir pel celobert

Els Bombers han comunicat que l'incendi, que ja està extingit, ha calcinat totalment el pis.

Segons confirmació @semgencat en l'incendi d'habitatge de l'Hospitalet han perdut la vida dues persones, 1 menor i 1 adult i, hi ha un altre menor que se li estan practicant maniobres reanimació. A més, han assistit a dues persones per inhalació de fum. — Bombers (@bomberscat) 18 d’abril de 2019

El foc ha començat a primera hora del matí a la quarta planta d'un edifici de set plantes del carrer de la Riera Blanca, al número 140. Els Bombers han rebut l'avís a les 7.09 hores i han enviat set dotacions fins als llocs dels fets. En el pis hi havia 3 dones i 2 menors i hi han treballat fins vuit unitats del (SEM), entre les quals una unitat pediàtrica, per atendre els dos menors, així com patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

Els Bombers i la policia han desallotjat tot l'edifici per precaució. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha explicat en una entrevista a RAC1 que, segons les primeres investigacions, "l'incendi hauria començat en un lladre on hi havia diversos aparells connectats i que durant la nit s'hauria sobrecarregat". El consistori ha decretat tres dies de dol oficial.

Tant l'alcaldessa com els Bombers han confirmat també que les flames han calcinat totalment el pis d'aquesta família, però, en canvi, no han afectat ni l'escala ni tampoc l'estructura de l'edifici, cosa que permetrà a la resta de veïns tornar a casa seva tan aviat com sigui possible.