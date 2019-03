Rescaten un nen de sis anys d'un forat de ventilació de la plaça Espanya

Ensurt majúscul ahir a la nit a la plaça Espanya de Barcelona. Un nen de sis anys va caure per un forat de ventilació, d'uns quatre metres de profunditat, i va haver de ser rescatat pels bombers, segons va avançar TV3 i han detallat a l'ARA fonts municipals.

El nen va haver de ser atès, un cop rescatat, per contusions lleus. Els fets van passar cap a dos quarts de deu de la nit i l'orifici per on va caure es va deixar protegit per evitar que es repeteixin successos similars. El nen va ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets i després va ser traslladat a l'hospital.

🔴 @324cat Un menor d’aprox 6 anys ha caigut en aquest conducte de plaça Espanya. L’avís s’ha rebut a les 21:40h. Els Bombers han pogut treure’l d’una profunditat de 4 metres. Ha estat atès pel SEM i traslladat a l’hospital, on se li tractaran les contusions. pic.twitter.com/BAwaRT6o1H — Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 4 de març de 2019

Segons el relat d'un testimoni recollit per TV3, el nen hauria saltat a sobre l'estructura del conducte de ventilació, que s'hauria desplaçat i provocat la caiguda.