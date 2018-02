Rescaten dos operaris atrapats durant tres hores a 112 metres d'alçada a Ferrari Land

Dos operaris de manteniment de Ferrari Land van quedar atrapats dijous al vespre durant tres hores a una alçada de 112 metres a la muntanya russa 'Red Force'.

Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, que van enviar quatre dotacions fins al parc, l'ascensor es va avariar i es va quedar aturat a 20 metres d'alçada sense que pogués acabar de pujar fins on es trobaven els operaris.

Els treballadors, que van resultar il·lesos, van ser evacuats amb cordes d'escalada pel Grup d'Actuacions Especials (GRAE), com en un rescat de muntanya, perquè els bombers no hi podien arribar amb escala.

Els treballadors es van quedar atrapats a l'atracció al voltant de les 19.53 hores i fins a les 23.20 hores no van poder-ne baixar.