Rescaten quatre escaladors que es van quedar atrapats a última hora de la nit a Montserrat

Els Bombers han rescatat aquest dimecres a la matinada quatre escaladors de nacionalitat anglesa que a última hora de la nit de dimarts van alertar que s'havien quedat atrapats en una paret de la Gorra Frígia, a Montserrat.

Els joves van demanar ajuda al voltant de les 23.00 h i els Bombers van poder certificar que es trobaven en bon estat després de contactar-hi per WhatsApp. Els escaladors –d'entre 23 i 27 anys- estaven fent el descens però no van poder avançar més quan encara eren a uns 25 metres del cim. Un cop localitzats, els bombers –que hi van treballar amb tres dotacions, entre les quals hi havia unitats del GRAE- els van ajudar a baixar i els van acompanyar fins al càmping on s'allotjaven, on van arribar cap a les 02.30 h.