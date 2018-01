Resistència veïnal a un nou tanatori a Badalona

Els veïns de la Morera i Bufalà de Badalona volen frenar la voluntat de l’empresa funerària Mémora de construir un tanatori al turó de l’Enric, un espai natural que segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és d’interès mediambiental. Aquest és el principal argument al qual s’aferren els veïns, organitzats a través de la plataforma Salvem el Turó de l’Enric. També el col·lectiu Salvem el Torrent de la Font, un parc metropolità pròxim als terrenys del turó.

Més enllà dels arguments, els veïns han passat a l’acció. Dimecres passat van evitar l’entrada al turó d’una grua i una excavadora llogades per la funerària. Ho van fer amb una concentració al matí, convocada d’urgència la matinada anterior. “És un corredor biològic i hi podem trobar moltes varietats d’aus diferents. Cal preservar-lo en la seva globalitat”, demana Antonio Cortada, portaveu de Salvem el Turó de l’Enric. En la mateixa línia s’expressa el portaveu de Salvem el Torrent de la Font, Francesc Alfambra: “No té sentit que el 20% de propietat privada condicioni la totalitat del seu desenvolupament. Evitarem que entrin els cops que calgui”, avisa. I és que la parcel·la en què s’ha fixat Mémora és propietat de tres titulars privats i representa només dues desenes parts del total de metres quadrats del terreny.

Per ara, la funerària no ha comprat cap tros de la parcel·la ni ha presentat cap projecte a l’Ajuntament. Això sí, l’interès hi és i va enviar l’excavadora per estudiar-ne el subsol. Els veïns, però, ho van impedir, i van comptar amb el suport i la presència dels regidors del govern municipal Àlex Mañas (ICV-EUiA) i de Jose Téllez i Francesc Duran (Guanyem Badalona en Comú). Mentrestant, els representants de Mémora presents recordaven que el consistori els havia atorgat la llicència d’exploració, que havien sol·licitat setmanes enrere.

Negociacions polítiques

L’empresa, doncs, es va trobar amb la llicència a la mà i amb tres regidors al davant. “Si qualsevol particular sol·licita una llicència d’obres, l’Ajuntament no la pot denegar sempre que es respectin els usos del terreny”, avancen fonts municipals. El turó de l’Enric està qualificat per a usos sociosanitaris i, per tant, un tanatori s’adequaria a la regulació. A més, els propietaris tenen un certificat urbanístic vigent.

Ara bé, el govern municipal ha manifestat la voluntat de preservar el turó i la seva intenció és negociar amb Mémora per trobar una sortida. Fonts municipals avancen que ja s’ha plantejat l’opció d’una permuta de terrenys. Això implicaria oferir a l’empresa sòl públic a canvi dels terrenys del turó, si finalment els acaba adquirint. L’Ajuntament també es planteja l’opció de comprar la parcel·la, i l’empresa confirma que les converses han començat però considera que qualsevol acord encara és llunyà.

En paral·lel, el consistori ha obert una investigació després que el 9 de gener la funerària, aprofitant la llicència d’exploració, fes passar una excavadora per la part pública del turó, arrancant vegetació. Fonts de Mémora expliquen que l’incident es va produir per “error”.