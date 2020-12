Restablerta la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Blanes gairebé un any després del 'Gloria'

Els trens de Rodalies tornen a circular entre Malgrat de Mar i Blanes després que el tram quedés fora de servei a causa dels efectes del temporal Gloria del mes de gener. L'ensorrament del pont sobre el riu Tordera va obligar a interrompre el servei ferroviari a la zona. Aquest matí, a primera hora, s'ha recuperat el servei pel pont nou. Els primers trens, però, han passat amb retards superiors als quinze minuts. A més, els passatgers han viscut moments de confusió per saber per quina via sortiria el primer tren i això ha provocat corredisses de gent entre vies. Tot i així, la majoria d'usuaris estaven satisfets de tornar a utilitzar la connexió ferroviària, ja que han assegurat a l'ACN que s'estalvien uns vint minuts de trajecte.

Des del pas del temporal Gloria que es prestava servei alternatiu amb autobús en aquest tram. Ara, segons ha anunciat Renfe, els combois ja podran tornar a circular-hi i s'acabaran també les afectacions a la línia Barcelona-Mataró-Maçanet derivades de les obres a l'entorn de La Sagrera. La reconstrucció ha costat més de 10 milions d'euros.

Per recuperar el servei ha calgut construir un nou pont, de 221,3 metres de llargada, i per fonamentar-lo els pilars s'han clavat a una fondària de fins a 45 metres. S'han fet servir 792 metres de carril, 633 travesses i 1.486 metres cúbics de balast, s'han muntat 1.200 metres de catenària i s'han estès 11.404 metres d'instal·lacions de seguretat i comunicacions.

Els treballs es van donar per acabats el 7 de novembre, però des de llavors s'han hagut de fer proves de seguretat, amb tres locomotores de 300 tones damunt del pont, abans d'autoritzar de nou la circulació de trens amb passatgers.