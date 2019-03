Retards de més d'una hora als trens entre Mataró, Maçanet i Portbou

Matí complicat per a la mobilitat. A banda de les marxes lentes anunciades pels transportistes del port, també hi ha afectacions al servei de Rodalies. En concret, es registren retards de més d'una hora en el tram comprès entre les estacions de Mataró, Maçanet i Portbou per una incidència tècnica que s'ha detectat a les 6.45 hores a l'estació d'Arenys de Mar i que ha quedat resolta cap a les 8 hores.

Aquesta avaria també ha provocat afectacions de més de 30 minuts entre Barcelona i Mataró. Els retards afecten l'R1 de Rodalies i la línia 1 de Regionals, que a poc a poc aniran recuperant la freqüència habitual.

També hi ha afectacions al servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Una avaria de les instal·lacions a l'estació Plaça Espanya altera la freqüència de pas dels trens de la la línia Llobregat-Anoia. S'han suprimit les línies L8 (Molí Nou), S9 (Quatre Camins) i S3 (Can Ros). Les línies S8 (Martorell) i S4 (Olesa) tenen origen i final a L'Hospitalet. A més, els trens de la línia R5 (Manresa) i de la línia R6 (Igualada) surten des de Plaça Espanya cada quart d'hora i s'aturen a totes les estacions.