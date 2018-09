Es restableix la circulació a la R2 de Rodalies després dels retards de més d'una hora

La circulació de trens de la línia R2 de Rodalies ha quedat restablerta, en els dos sentits de circulació, després que aquest matí hagués quedat interrompuda a Montcada i Reixac. Un atropellament en aquest punt havia obligat a interrompre el pas de trens i s'han produït retards de més d'una hora. Els Mossos d'Esquadra han informat que estan investigant l'atropellament per determinar si ha sigut accidental o no.

Des de Renfe, han explicat que s'ha desviat els trens per vies alternatives, com Mollet del Vallès. També s'ha encaminat els viatgers a altres estacions pròximes.

Circulació interrompuda per ordre policial a Montcada i Reixac per atropellament d'una persona. Desviaments per Bifurcació Mollet. Afectacions que poden superar els 60 minuts.