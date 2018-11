Restablerta la circulació de trens a Viladecans després de l'atropellament

Els trens tornen a circular amb normalitat per l'estació de Viladecans, on a les 7.55 del matí hi ha hagut un atropellament que ha obligat primer a interrompre la circulació i després a concentrar-la en una sola via. A les 9.25 s'hi ha pogut restablir la normalitat, tot i que el servei de Rodalies arrossega retards que poden superar la mitja hora. L'incident afecta la R2 sud, que és la que s'ha vist alterada per l'atropellament, però també la R13, la R14, la R15 i la R16. Renfe confia anar recuperant la normalitat de manera progressiva durant el matí.

Restablerta la circulació de trens per les seves vies habituals a Viladecans amb afectacions superiors als 30 minuts — R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) 26 de novembre de 2018

Renfe ha informat que l'incident s'ha produït a les 7.55 i ha afectat el tren que havia sortit de Reus a les 6.41. Els passatgers d'aquest havien de continuar el seu recorregut cap a Barcelona repartits en els següents combois. Per minimitzar l'afectació, trens de Regionals i Llarga Distància circularan desviats per Vilafranca.