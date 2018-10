Retencions a les carreteres per marxes lentes de transportistes

El Servei de Trànsit de la Generalitat ha informat aquesta tarda de diverses retencions a les carreteres per les marxes lentes convocades com a protesta per col·lectius de transportistes.

Hi ha cues a la N-340, 3 km a Castellet i la Gornal 3 kms en sentit nord; a l'AP-7 12 km a Tarragona en sentit sud, també a l'AP-7 4 km a Sant Gregori en sentitd sud, Vilablareix en sentit sud; a l'N-340 a Castellet i la Gornal 3 km en sentit nord i a la mateixa via 2 km al Vendrell en sentit sud, i a l'A-7 hi ha uns 2 km d'aturades a Tarragona en sentit nord i a l'A-2 a Sant Feliu 7 km en els dos sentits.

La marxa lenta, que coincideix amb l'operació de sortida pel pont de la Hispanitat, l'ha segueix entre d'altres la Federació Empresarial d'Acte-Transport (FEAT) a causa del desviament obligatori de la N-340 a l'autopista AP-7.

ℹ️També per marxa lenta, hi ha cues a l'N-340 a Bellvei en sentit nord @transitn340 i a l'AP-7 a Sant Gregori en direcció França @transitap7 pic.twitter.com/7Ex7j7zaON — Trànsit (@transit) 11 d’octubre de 2018

Els desviaments, ha dit a Efe Xavier Torres, responsable de la FEAT, comporten "sobrecostos d'entre 200 i 600 euros mensuals a les empreses", ja que els peatges són bonificats i no gratuïts. També es queixen que en moltes ocasions han de fer voltes de fins a 20 quilòmetres per desviar-se de la carretera nacional a les autopistes.