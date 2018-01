Retencions a les entrades de Barcelona per culpa de la pluja

Diversos trams de la xarxa viaria catalana registren aquest matí retencions per culpa de la pluja.

La presència de bassals d'aigua a la C-31 a Badalona està provocant cues des de Premià de Mar a Barcelona. També hi ha cues de 9 quilòmetres al nus del Llobregat en direcció sud, així com al nus de la Trinitat en ambdues direccions. També hi ha 10 quilòmetres de cua a l'AP-7 a Martorell en sentit sud.

Així mateix, a causa de la neu és obligatori l'ús de cadenes a la C-162 en el tram entre Urús i Fontanals de Cerdanya i s'hi ha restringit el trànsit per als camions. També s'ha restringit el pas de camions articulats pel túnel de Viella i pel del Cadí.

A la N-260, en el tram de Ribes de Freser a la Collada de Toses és obligatori l'ús de cadenes i el trànsit està restringit per als camions.

La pluja s'està presentant aquest divendres amb un caràcters gens hivernal, especialment en àmbits com el Barcelonès, el Maresme i el Vallès, on les precipitacions ja han acumulat en poca estona fins a 50 l/m2.

Els Bombers de la Generalitat han atès 34 serveis per pluja entre les 06.30 i les 08.00 h, la majoria al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. No hi ha hagut cap servei destacat o amb persones ferides. La majoria de serveis han sigut per inundacions de baixos, forats d'ascensors negats o terrats inundats.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per nevades que poden arribar fins als 500 metres al prelitoral sud i central a partir de la pròxima matinada. Segons el Servei Meteorològic, es preveu un episodi de nevades que s'ha iniciat aquesta matinada als extrems nord-oest i sud-oest del país i que al llarg d'aquest divendres al matí podrà afectar el terç central del territori, des dels Pirineus fins al prelitoral de Tarragona i Barcelona, on la cota de neu podrà baixar dels 1.000 metres als 800.

No obstant, al prelitoral sud i central la cota encara podria baixar més i situar-se als 500 metres al matí. A causa del fort vent, a cotes altes del Pirineu es produirà el fenomen del torb. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Neucat arran d'aquesta previsió de nevades.