Retiren diversos lots de lents de contacte per risc d'irritar la còrnia

Diversos lots de lents de contacte de la marca 1-Day Acuvue Moist, de Johnson & Johnson Vision Care, per l'astigmatisme han estat retirats del mercat per la presència d'un cos estrany que pot produir irritació o incomoditat de la còrnia. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha explicat que els laboratoris recomanen a les persones que tinguin els productes afectats que no els utilitzin i els tornin a la botiga en què els van comprar.

L'empresa ha explicat que ha rebut un "nombre limitat" d'informes sobre la presència d'un cos estrany en les lents de contacte o en la solució del blíster de les lentilles. Les lents afectades estan indicades per a l'ús diari i la correcció òptica d'errors refractius, miopia i hipermetropia en persones amb ulls sans que tinguin astigmatisme.

Els lots afectats són el 395749, 395750 i 395751, mentre que hi ha 29 lots de caixa de 30 també retirats. L'empresa ha enviat una nota als establiments d'òptica que disposen dels lots afectats en què detallen les accions a seguir per procedir a la seva retirada.