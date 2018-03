Retrets pel desnonament que va acabar a l’estil bonze

260x366 Colau reclama per carta al TSJC que s’avisi els serveis socials de cada desnonament. / XAVIER BERTRAL Colau reclama per carta al TSJC que s’avisi els serveis socials de cada desnonament. / XAVIER BERTRAL

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va enviar ahir una carta al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús M. Barrientos, per recriminar-li que hagués ordenat el desnonament d’un home que vivia d’ocupa en un pis del carrer Petons, al costat del carrer Princesa, sense haver-ho notificat prèviament als serveis socials. El polèmic desnonament, que es va produir divendres, va acabar de manera tràgica perquè l’home, desesperat, es va acabar cremant a l’estil bonze. La víctima està hospitalitzada però evoluciona favorablement.

Colau lamenta que si els serveis judicials haguessin avisat l’Ajuntanent s’haurien pogut evitar els mals: “No vam poder mediar amb la propietat per facilitar un lloguer social garantint nosaltres el pagament, ni buscar un reallotjament digne que evités la sensació de pànic que va patir l’afectat”. A la carta, a la qual ha tingut accés el diari ARA, l’alcaldessa reconeix que l’actual protocol no obliga els jutjats a notificar els desnonaments -cal un consentiment formal de la família-, però critica que molts afectats no concedeixen aquest permís “per por o per desconeixement”. És per aquest motiu que, des del 2015, el govern de la ciutat reclama un canvi de protocol que faciliti la intervenció dels serveis socials. L’Ajuntament de Barcelona compta amb un equip de 13 professionals que intenten “prevenir i aturar desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat”. Segons la carta, aquesta Unitat contra l’Exclusió Residencial només durant el 2017 “ha acompanyat 2.351 llars en risc de pèrdua del seu habitatge”. Colau recorda que des del 2015 fins al 2017 els desnonaments s’han reduït un 18%. Segons les dades que el Consell General del Poder Judicial va presentar la setmana passada, a la ciutat de Barcelona els desnonaments van caure un 6,5% el 2017, per sobre del descens a tot Catalunya, que va ser del 5%. La majoria dels desallotjaments són actualment per impagament del lloguer.

Canvi de protocol

Colau considera que “el cas d’aquest cap de setmana” demostra que cal modificar l’anterior protocol per augmentar la protecció a les famílies més vulnerables. L’alcaldessa reclama a la carta la signatura d’un nou protocol que obligui els jutjats a comunicar als serveis socials “l’inici de tots els processos de llançament que afecten famílies vulnerables” i que no permeti que es facin desnonaments amb data oberta, per garantir que sempre hi pugui haver treballadors de l’Ajuntament quan s’executi el desnonament.

Aquestes modificacions ja es van intentar el 27 d’abril del 2017, però la proposta de l’Ajuntament de Barcelona no es va acceptar. Colau insisteix ara que els jutjats “comuniquin aquestes situacions amb marge suficient”.