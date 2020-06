Revetlla amb mascareta, separació de 2 metres i rentat de mans, i a les 22 h, Barça - Athletic de Bilbao: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. Avui és dimarts, 23 de juny del 2020. Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. La nit serà tranquil·la i càlida, el termòmetre no baixarà dels 20 graus fins a la matinada, i en alguns punts de la costa ni això. Demà també serà un dia clar i clarament d'estiu, però en aquest cas a la tarda sí que hi haurà tempestes al Pirineu.

1. Recordeu que per la revetlla es poden organitzar celebracions, però es recomana que siguin grups reduïts i que es mantinguin en tot moment les mesures de protecció: mascareta, separació física de 2 metres i rentat de mans.

En locals tancats només es permet ocupar la meitat de la capacitat, i si és a l'aire lliure es pot arribar al 75%.

Penseu que s’ha localitzat un rebrot en tres comarques de la província d’Osca, dues de les quals a la Franja de Ponent, cosa que ha obligat el govern aragonès a fer marxa enrere en la nova normalitat tot just entrar-hi. Les comarques del Baix Cinca, la Llitera i el Cinca Mitjà van tornar ahir a restriccions anteriors pel rebrot detectat en treballadors temporers d’una explotació agrícola. Son uns 25 casos positius i lleus, però el problema és si s’estén a gent vulnerable.

Si obrim el focus a tot el planeta, l’OMS insisteix que la pandèmia s’està accelerant i Amèrica és el gran focus. Els Estats Units i el Brasil continuen sent els països més afectats (als Estats Units els casos s’estan disparant a Florida i a Texas). A Corea del Sud parlen obertament de nova onada de coronavirus. I a Europa, països com Bulgària, Macedònia del Nord i també Portugal i Alemanya han vist com la seva corba tornava a enfilar-se.

Tinguem-ho present aquesta nit.

2. Per cert, aquesta nit farà 10 anys de l'accident del tren de l'estació de Castelldefels, on van morir 12 persones. L'estació disposava d'una passarel·la superior que connectava ambdues andanes però estava tancada a causa d'unes obres, la qual cosa va provocar una gran afluència de persones al pas subterrani, que va quedar col·lapsat. Un grup d'unes trenta persones van optar per creuar les vies i la majoria d'elles van ser atropellades per un tren Alaris que circulava per una altra via i acabava de sortir dels Túnels del Garraf. El maquinista no va tenir temps de frenar.

3. D’avui en vuit, el 30 de juny, s’acaba l’actual allargament dels ERTO provocats per la crisi del covid-19. I de moment el govern espanyol, les patronals –la CEOE i la Cepyme – i els dos sindicats majoritaris –CCOO i la UGT– no es posen d’acord, i això que van estar reunits durant cinc hores. Els ERTO han costat 3.370 milions i a Catalunya hi ha 600.000 treballadors que hi estan acollits.

4. En aquest context, dijous es votarà el decret del govern espanyol que regularà la nova normalitat després de quasi cent dies d’estat d’alarma, i ERC va anunciar ahir que si no canvien molt les coses hi votarà en contra. Marta Vilalta: “Que no comptin amb els nostres vots per poder validar la tramitació d’aquest nou decret. Novament veiem com, d'una banda, no han obert una negociació, com pertocaria, per poder tenir el nostre suport i, de l'altra, hem vist com una vegada més des del govern de l’Estat han optat per aquells vots més barats, els que són a canvi de res, els de Ciutadans”.

Dijous també s’ha de votar el suplicatori que el Suprem ha enviat al Congrés per poder processar Laura Borràs.

5. L’Audiència Nacional amplia la causa contra els CDR. Cita quatre persones més a declarar el 30 de juny investigades per terrorisme. El tribunal amplia així la causa contra els nou CDR detinguts el setembre de l’any passat en el marc de l’operació Judes per, suposadament, haver preparat accions amb explosius per respondre a la sentència del Procés. En total ja hi ha 13 investigats. El setembre passat el jutge va decretar presó incondicional sense fiança per a set d’ells, però a partir del desembre els va anar deixant en llibertat provisional sota fiança.

6. Parlant de presons, l’ex número dos del Palau de la Música Jordi Montull va ingressar ahir a la tarda a la presó de Brians 2. Des d’ara començarà a complir la pena de set anys, sis mesos i quinze dies que li va imposar el Tribunal Suprem pel cas Palau. Montull va arribar al centre penitenciari a dos quarts de set de la tarda acompanyat de la seva família i una advocada. Tant ell com l’expresident del Palau Fèlix Millet i l’extresorer de CDC Daniel Osàcar tenien fins dijous de termini per entrar a la presó.

7. Entre els articles, us recomanem el de l’historiador Joan B. Culla titulat “Jorge i el dimoni”, dedicat a Jorge Fernández Díaz, que va revelar no fa gaire que havia tingut una conversa amb Benet XVI. El Papa li va dir que “el diable vol destruir Espanya” pels serveis prestats a l’Església: "l’evangelització d’Amèrica, la Contrareforma, la persecució religiosa dels anys trenta…”. No us perdeu el comentari de Culla.

8. A la pàgina cultural, el TNC ha presentat la temporada 2020-2021, que serà l'última amb Xavier Albertí com a director. La Sala Gran acollirà obres de Santiago Rusiñol, Tennessee Williams i Lluïsa Cunillé. Rafel Duran dirigirà Galatea, de Josep Maria de Sagarra.

I ahir el Liceu va acollir el Concert pel Biocè, un esdeveniment amb un públic ben especial: 2.292 plantes, el mateix nombre de butaques que conté la sala. Es tracta d’una proposta de l’artista castellà Eugenio Ampudia, comissariada per Blanca de la Torre, que es va poder seguir per streaming a la tarda. L’objectiu d’Ampudia és fer reflexionar sobre quina relació hem d’establir els humans amb la resta d’éssers vius després del confinament.

9. Partits de la Lliga per avui: Llevant - Atlètic de Madrid i Valladolid - Getafe a dos quarts de vuit del vespre, i a les 10 de la nit Barça - Athletic de Bilbao.

Fins aquí les claus del dia, tornem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts. Que tingueu un bon dia.