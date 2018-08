Revisaran la mort de 15 migrants a Ceuta

Quatre anys després que una quinzena de migrants morissin ofegats mentre intentaven superar la frontera del Tarajal, a Ceuta, un tribunal espanyol ha decidit que la investigació no es va tancar prou bé i ha instat el jutjat de Ceuta que portava la causa a reobrir-lo. D’aquesta manera, ordena que es continuï investigant què va passar el 6 de febrer del 2014, quan quinze migrants van morir ofegats intentant superar aquesta frontera marítima, mentre un grup d’agents de la Guàrdia Civil espanyola els disparava material antiavalot des de la platja per impedir-ho.

En qualitat d’acusació popular, l’advocat David Rocamora, president de l’associació Sociedad Humana -formada per un grup de lletrats tarragonins- vol aclarir si els agents van cometre els presumptes delictes d’homicidi, lesions imprudents i prevaricació en la seva actuació, en què també van tornar en calent 23 migrants més. També estan personades en la causa la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, la Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves i l’Observatori de Drets Humans (DESC).

No és la primera vegada que s’ordena reobrir la investigació. El jutjat d’instrucció número 6 de Ceuta ha arxivat el cas dues vegades i aquestes associacions s’hi han oposat. L’Audiència de Cadis sempre els ha donat la raó. En aquesta ocasió, retreu a la instructora del cas que no hagi fet “el més mínim intent d’escoltar els testimonis proposats” i que “lamentablement”, després d’un any la situació del procés estigui “igual”. I és que, després que reobrís el cas per primera vegada a petició del tribunal provincial, la jutge va tornar-lo a tancar sense practicar cap prova nova.

La magistrada esgrimia que no podia fer més diligències pel cas omís que fa el Marroc a les comissions rogatòries i per les dificultats a l’hora de citar a declarar dos testimonis, Ludovic N. i Liliana A., residents sense papers a Alemanya, segons va informar un advocat d’aquest país amb qui van contactar. La jutge va encarregar a la Guàrdia Civil que comprovés si havien estat a Espanya el dia dels fets, amb resultat negatiu. Per tot plegat, va concloure que “no apareix degudament justificada la perpetració dels diferents delictes” i va arxivar el cas.

L’Audiència, però, estima el recurs de Sociedad Humana. Entén que “hi va haver morts, que venien nedant intentant entrar il·legalment a Espanya i la Guàrdia Civil va disparar pilotes de goma, es van ofegar i els seus cossos van aparèixer flotant”. A més, “no es va socórrer els immigrants que s’estaven ofegant i es va continuar disparant salves, per la qual cosa és incomprensible que s’hagi dictat el sobreseïment lliure”.

La sala, presidida pel magistrat Fernando Tesón, també assenyala que els testimonis residents a Alemanya poden declarar per videoconferència i que la gestió “irrellevant” de comprovar si havien estat a Espanya l’hauria d’haver fet la Brigada d’Estrangeria de la Policia Nacional i no la Guàrdia Civil. També dicta que “en els últims dies s’ha tingut coneixement de l’existència d’un nou testimoni”, que residiria a Espanya. Entén que la causa s’ha arxivat “en fals”, de manera “sorprenent” i que “tancant el cas a noves proves” es “vulnera el dret” de defensa. La resolució de l’Audiència és ferma.