Revolta dels llogaters d’un bloc de 150 pisos

A Sant Joan Despí, 150 famílies han iniciat l’any nou amb casa seva amenaçada. Són els veïns d’un edifici de pisos majoritàriament de lloguer que, quan ha finalitzat el seu contracte, s’han trobat amb una renovació que suposaria un increment d’entre un 30% i un 100% sobre el preu actual. Per als habitants del bloc, es tracta d’una “especulació desmesurada”. Per als propietaris immobiliaris, en canvi, és “una actualització al preu de mercat”.

El conflicte va començar aquest mateix gener, quan, mitjançant un burofax, algunes famílies van rebre un avís de finalització del contracte el 14 de març. Davant la incomprensió, els afectats van intentar posar-se en contacte amb l’empresa propietària i es van trobar amb moltes incògnites. Tant el grup propietari del bloc com la gestoria intermediària havien canviat de mans. Els veïns desconeixen encara qui és el nou propietari i l’Ajuntament només ha confirmat la identitat de l’empresa gestora, una petita firma que gestiona patrimoni immobiliari anomenada Medasil Desarrollos SL.

Tot això es va exposar ahir en una assemblea comunitària en què Antoni Gàmez, president de l’associació de veïns, va remarcar que es tracta d’un “abús” que pot forçar a marxar de la ciutat 450 persones, moltes de les quals joves i amb fills. El consistori municipal, davant les reclamacions d’empara, es va comprometre a posar en contacte els nous gestors amb la comunitat de llogaters. La reunió tindrà lloc avui a la tarda, però, segons Gàmez, “no es pot ser optimista”, ja que només hi podrà assistir un representant per cada escala de l’edifici.

Julio Jiménez, una de les veus més actives del veïnatge, va deixar oberta la porta a l’ocupació dels pisos si s’acaba el termini contractual i no s’ha resolt el conflicte. Els participants en l’assemblea volen mantenir-se units i rebutgen el plantejament dels nous gestors immobiliaris, que pretenen reunir-se en privat i de manera individualitzada amb cada propietari. Segons Òscar Blanco, del Sindicat de Llogaters, “és una pràctica habitual dels grans propietaris per aconseguir condicions avantatjoses”.

El mateix representant de la plataforma ciutadana destaca que és “recurrent” avisar amb poc temps els llogaters sobre la fi del contracte per aconseguir “expulsar-los” reduint el marge temporal de resposta. I, a l’hora d’assenyalar responsabilitats, tant ell com Sònia Farré, diputada al Congrés de Diputats per En Comú Podem, coincideixen a apuntar “la llei d’arrendaments urbans”. Gràcies a la reforma legislativa del 2013, els límits econòmics als lloguers es van eliminar, i això va comportar una “especulació salvatge”.

Seguint la línia crítica, Farré, que és de Sant Joan Despí i n’havia sigut regidora, reclama la necessitat “urgent” d’una reforma que cobreixi una situació de vulnerabilitat flagrant de tots els “habitants de lloguer”, especialment en situacions com l’actual, en què, com remarca la diputada, “no hi ha prou parc de lloguer en tota la ciutat per acollir aquestes famílies”, que, per tant, es veuen “forçades a marxar”. Julio Jiménez ho resumeix així: “Tenim la legalitat en contra però la justícia ciutadana a favor”.