Revolta pel cubell de l’orgànica

Quatre vespres a la setmana, els portals i carrers del casc antic de Sarrià queden poblats de bosses d’escombraries. Són els dies de recollida municipal que fixa el nou sistema porta a porta en marxa al barri des de mitjan febrer. Els cubells marrons amb xip que s’han repartit gratuïtament entre els veïns -prop de 3.400 fins ara- perquè hi dipositin la fracció orgànica, però, són molt més cars de veure. Aquest cubell és, ara per ara, un dels punts de discòrdia més evidents al barri en plena adaptació al nou model: molts veïns opten per deixar la bossa orgànica directament a terra, al carrer.

Segons les dades del primer balanç municipal del porta a porta, al qual ha tingut accés l’ARA, el primer dia de recollida -el 19 de febrer- es van detectar 96 bosses d’orgànica dipositades al carrer sense cubell, una xifra que s’havia més que quadruplicat, fins a 397 bosses, el diumenge de la mateixa setmana. Tot i que de moment els serveis de recollida s’enduen les bosses que estan fora del cubell marró, el consistori ja està estudiant com posar fre a aquesta pràctica creixent i ha traslladat als veïns que es queixen que el cubell marró del carrer és un element indispensable del porta a porta. Tot i que ara poden ser més permissius, difícilment es permetrà que les bosses es deixin sense cubell quan arribi la calor.

Deixar la fracció orgànica directament a terra no només augmenta el risc que la bossa es trenqui -la bossa és compostable i, per això, més fràgil-, sinó que pot ser un pol d’atracció d’animals i de pudors molestes, cosa que el cubell amb tapa evita. Això sí, els veïns es veuen obligats a retirar-lo un cop buit si no volen que quedi abandonat al carrer, amb el risc que s’embruti o quedi malmès, i per tornar-lo a fer servir, esclar.

La presidenta de l’associació de veïns, Eva Ceano, reconeix que aquest és un dels punts que generen més divisió. Una solució que han proposat és que les bosses d’escombraries d’orgànica que es reparteixen entre els veïns incorporin un codi de barres que permeti -com el xip del cubell- avaluar el grau de seguiment del porta a porta al barri. Ceano diu que estan a l’espera de resposta en pròximes reunions.

Millor separació i reciclatge

Amb els primers resultats de les avaluacions, el consistori dibuixa un escenari esperançador pel que fa a la millora del reciclatge, sobretot de l’orgànica. Abans de la implantació, la separació d’aquesta fracció era pràcticament inexistent al barri -es reciclava el 2%- i la dada va disparar-se al 23% només la primera setmana. A més, els tècnics destaquen que la separació que fan els veïns és “de gran qualitat”.

Amb la millora de la separació de l’orgànica, les taxes de reciclatge global al casc antic de Sarrià van més que duplicar-se, i van passar d’un 19% a un 45% en només set dies. Tot plegat ha fet que si abans del porta a porta el que anava a parar al rebuig era el 81% de la brossa, ara aquest percentatge s’ha reduït fins al 55%.

Hi ha molt marge, però, per elevar la participació i les xifres. Els envasos han passat de només un 5% de reciclatge a un 10% i el paper ha millorat només dos punts, del 6% al 8% en total. El vidre és l’única fracció que se segueix dipositant als contenidors específics a la zona.

Bosses sense retirar

Encara hi ha força veïns que se salten el nou calendari de dies de recollida i deixen les escombraries al carrer quan no toca -el dimarts, el dijous i el dissabte no es retiren bosses- tot i que la xifra, segons l’avaluació del consistori, millora dia a dia. Amb tot, en un dia de no recollida encara es poden trobar bosses equivalents a 1.420 quilos d’escombraries.

Sempre que el servei de neteja detecta bosses en dies que no toca o fraccions que no es recullen aquell dia, etiqueta les bosses amb un adhesiu i les deixa sense retirar durant 24 hores. L’Ajuntament, però, vol modificar el sistema d’etiquetes perquè s’especifiqui més concretament el motiu pel qual la bossa no ha sigut retirada, de manera que el veí conegui més concretament què ha fet malament.

Pel que fa a l’horari, l’associació de veïns va proposar que la recollida s’avanci una hora i comenci a les set de la tarda -l’hora que acaben la jornada molts porters de les finques, que abans de plegar s’encarreguen d’aquesta tasca-. Ceano també defensa que encara cal resoldre els casos de mobilitat reduïda d’alguns veïns -molts d’ells gent gran- per complir les noves normes. També s’ha traslladat al consistori la necessitat de reobrir els contenidors soterrats de la plaça Artós perquè són a la frontera amb la resta del districte, on no funciona el porta a porta.

Malgrat tot, la portaveu de l’associació és optimista. “És un canvi molt important, però la resposta és prou positiva”, insisteix. La mesura, afegeix, era necessària per millorar les taxes de reciclatge. És per això que confia que s’escoltin les peticions que fan els veïns: “El sistema ha de funcionar, i entre tots hem de fer que funcioni”.