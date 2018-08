Riba-roja d'Ebre ha de tancar la piscina municipal per "reiterats episodis de defecació"

L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) ha hagut de tancar cautelarment les piscines municipals després de patir "reiterats episodis de defecació" en els darrers dies. Per garantir la salut pública dels usuaris, el consistori ha pres mesures d'urgència, com controlar nominalment les entrades i sortides del recinte (ara ja reobert als banyistes), posar detectors d'orina a l'aigua de la piscina i demanar la col·laboració de persones voluntàries i anònimes que s'encarreguin de vigilar les instal·lacions mentre la piscina està oberta, així com comunicar al consistori qualsevol incident.

L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre explica en un comunicat que està estudiant instal·lar càmeres de videovigilància al recinte per acabar amb la "desagradable situació" i identificar l'autor o autors d'incidents futurs. El consistori avisa que aquest "comportament groller" representa un atemptat contra la salut pública i pot ser constitutiu de delicte penal i motiu de sanció d'acord amb l'ordenança municipal de civisme.

Aquestes noves mesures arriben després que la setmana passada ja es tanqués la piscina municipal de Riba-roja d'Ebre per renovar la totalitat dels dos vasos d'aigua. Durant dos dies el recinte va estar tancat al públic per buidar-la completament, una mesura que es va fer coincidir amb la parada tècnica que cada estiu es fa a les instal·lacions a mitjans de temporada per renovar l'aigua. Enguany, però, l'aturada es va allargar per comprovar el correcte funcionament i procedir a la neteja integral dels vasos perquè ja s'havien detectat defecacions.

Davant nous episodis de defecació aquesta mateixa setmana, el consistori ha intensificat la vigilància i les mesures de control, i com a responsable del funcionament, manteniment, salubritat i seguretat de la instal·lació d'ús públic, ha decidit tancar de nou la piscina municipal per garantir que l'aigua dels vasos compleix les correctes condicions fisicoquímiques i microbiològiques per al bany de la població.

L'Ajuntament adverteix que en cas que la situació es repeteixi, es procedirà a hiperclorar l'aigua dels vasos i això suposarà una restricció de les hores de bany, que no podran ser més de tres. L'objectiu és evitar el risc per a la salut de les persones, ja que pot provocar infeccions gastrointestinals, dermatitis, conjuntivitis i otitis, entre altres.