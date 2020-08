Ricard Font: “Salut i transport públic són els dos grans damnificats en factures de la crisi sanitària”

El covid-19 no l’ha fet canviar d’opinió. Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), està decidit a convertir l’operadora catalana en el principal motor ferroviari de Catalunya i a doblar la capacitat de passatgers en cinc anys. Això sí, creu que el forat econòmic que ha deixat la crisi sanitària s’ha de repartir no només entre l’administració catalana i espanyola, sinó també amb Europa.

¿Els ciutadans desconfien més ara del transport públic a causa de les aglomeracions i la por dels contagis?

Potser sí que els operadors hem contribuït a crear aquesta falsa sensació. Però el transport públic és segur. Cap estudi internacional l’assenyala com una font de contagis. Hi anem callats, mirant el mòbil o llegint i, ara, amb mascareta. Si quan en sortim ens rentem les mans, puc dir amb total seguretat que el transport públic no és una font de contagi.

Però també hi anem sovint amuntegats...

Amb el tancament i el teletreball, l’hora punta s’ha aplanat i ja no va tan ple. Aprofitant això també es pot fer un pensament col·lectiu sobre els horaris. Cal que tots entrem a la mateixa hora a treballar? Potser no.

La caiguda de passatgers ha sigut superior al 90% durant moltes setmanes. Quin forat econòmic ha deixat a l’operadora?

Estem al voltant d’uns 20 milions d’impacte negatiu fins ara. La previsió és que a finals d’any haurem perdut uns 45 o 50 milions si no recuperem la demanda. La bona notícia és que ara mateix ja estem per sobre del 50% de la demanda habitual i creixem un 7% o 8% per setmana. Això és així perquè som un sistema interurbà. El metro potser ho té més complicat perquè la ciutadania ha descobert que pot caminar, anar amb bici o amb patinet.

Però el conseller Damià Calvet va remarcar que les dades eren “preocupants”.

Perquè la factura conjunta del transport públic està al voltant dels 500 milions d’euros d’impacte negatiu: aquest és el forat. Però està passant a tot arreu. A Londres van dir claríssimament que si no hi havia ajudes de l’estat tancarien el metro, així de clar. O salvem el sistema de transport públic globalment o caiem tots. Per això des de FGC hem influït a través de la UITP [la Unió Internacional dels Transports Públics] per reunir-nos amb els principals líders de la UE i fer un lobi conjunt de tots els operadors per dir: igual que penseu en salvar les aerolínies de bandera, el transport públic també ho necessita.

I les converses ja estan en marxa?

Tenim el compromís de l’ATM de ser el nostre representant davant les administracions que financen el sistema. Esperem que a finals d’any aquests diners estiguin disponibles. Crec que sanitat i transport públic són els dos grans damnificats pel que fa a les factures. No té cap sentit que diguem que hi ha prevista una agenda verda contra el canvi climàtic i que no protegim el transport públic. Hi ha el compromís del Govern, l’Estat i la UE per fer front a aquesta factura.

Fa nou mesos vostè deia que FGC podia fer-se càrrec de tot Rodalies, a escala empresarial, en només vuit mesos. Ho manté?

Sí. En el moment en què ens ho encarreguin, ens calen vuit mesos per assumir-ne la gestió. I després tota la transició gradual. Amb tota la humilitat també diem que ningú esperi un canvi radical l’endemà, però sí que creiem que en un termini de temps determinat podríem revertir la sensació que té molta gent amb Rodalies. Estem preparats.

I amb la llançadora del Prat, ¿com està la qüestió?

Volem licitar els trens a finals d’any. I estem pendents de saber el calendari d’obres d’Adif, que s’haurien d’acabar el 2023.

Renfe no renunciava a gestionar aquest mateix tram...

El titular del servei és la Generalitat i ens ho va encarregar a nosaltres. Si algun directiu de Renfe ho posa en dubte és com posar en dubte l’autonomia de la Generalitat.

I quant costarà anar al Prat amb FGC?

Es decidirà a l’ATM, però la tarifa serà semblant a la que té la L9 per anar a l’aeroport [4,60 euros].

¿La pandèmia també causarà l’enèsim retard de la T-Mobilitat?

Estem treballant intensament per retallar al màxim els terminis que, malauradament, la pandèmia ha tornat a fer saltar pels aires, sí.

I la connexió de la línia del Llobregat de plaça Espanya amb Gràcia, quan arribarà?

Entra dins els plans però no només això. Volem doblar la capacitat de FGC abans del 2025. Això passa per posar en marxa l’itinerari del Vallès amb quinze nous trens l’any que ve. El 2023 millorarem l’itinerari del Llobregat; el 2024 entrarà en marxa la línia de l’aeroport, i el 2025 la L8. Amb tot això passarem de 120 milions de passatgers a 240. Aquesta és la nostra agenda verda i volem fer-ho sense que costi més diners als ciutadans. La proposta és que l’aportació de 180 milions d’euros anuals que hem rebut els últims deu anys es mantingui igual.