"M'han dit que tinc uns quants sopars i hotels pagats", diu entre rialles Marc Rosa, el fill de la propietària de l'administració El Trébol de Ripoll que, per cinquena vegada en més de 40 anys d'història, ha repartit un guardó de la Loteria de Nadal. Enguany ha sigut el tercer premi i gràcies al número 52.472 que ha venut per finestreta. "A la meitat dels premiats els conec, són clients que sempre compren les butlletes de fora i la majoria són de Ripoll i Andorra", explica Rosa, que reconeix que alguns dels premiats li han escrit i li han promès convidar-lo a un bon àpat com a agraïment.

El propietari de l'administració va adquirir els dècims premiats gràcies a un intercanvi que fa amb una administració de Conca i ha repartit 7,5 milions en total. Però el que no sap encara és si ell ha guanyat els 50.000 euros que toquen amb cada butlleta. "Amb un amic comprem loteria que em ve de fora a mitges i encara no sé si aquest el vam comprar, espero que sí", diu creuant els dits.

Ara bé, sigui com sigui, segur que a casa seva avui ho celebraran amb festa grossa. A més dels dècims que han venut des de Ripoll, també han repartit una sèrie del tercer premi a Anglès. Ara fa un mes la dona de Marc Rosa, María José Cousorey, va agafar les regnes de l'administració de loteria situada al carrer Indústria i s'ha estrenat aquest any regalant una picossada de milers d'euros.

Només el temps dirà si des d'Anglès igualaran els registres de Ripoll. És la cinquena vegada que El Trébol reparteix un premi de la grossa de Nadal: el 2001 va ser el tercer premi, el 2011 un cinquè, el 2012 un quart premi sencer i l'any passat, el 2019, també el tercer premi.