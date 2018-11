Rius desbordats i un desaparegut a l’espera d’un altre temporal

No s’acaben les pluges en aquesta tardor extraordinària. Aquest dijous diverses tempestes i aiguats van tornar a provocar situacions de carrers inundats i rius i rieres sortint de mare. Al tancament d’aquesta edició, els Mossos i els bombers continuaven buscant un home que es va veure arrossegat per l’aigua quan intentava creuar el torrent del Collet de Guixeres, al nucli de Mieres (Garrotxa). A Viladecavalls (Baix Llobregat), una quarantena de veïns van ser desallotjats de 23 cases i reallotjats en hotels per l’Ajuntament a causa de les esllavissades que es van produir davant dels habitatges.

Els Bombers de la Generalitat havien atès, fins les vuit del vespre, 500 serveis relacionats amb les fortes pluges. Diverses carreteres van patir talls per esllavissades o van tenir carrils tancats. Fins i tot en el cas de la C-16 es van aixecar les barreres de manera preventiva. A Barcelona es va desallotjar una escola i es va activar l’alerta per insuficiència de drenatge al clavegueram. Els bombers de la ciutat van rebre desenes de trucades, la majoria per baixos inundats i arbres caiguts.

Els ruixats més forts van afectar al migdia punts del Baix Llobregat i del Vallès, on es van arribar a acumular més de 150 l/m2. Destaquen els 158 l/m 2 de Valldoreix, els 156 de Castellbisbal, els 149 de Molins de Rei i els 142 de Barcelona -a la zona de Sant Gervasi-. L’estació d’un particular a Rubí va arribar a registrar 245 l/m 2, una dada que caldria validar. A l’Observatori Fabra de Barcelona, fins a dos quarts de deu de la nit hi havien caigut 127 l/m 2, cosa que fa d’aquest dijous el tercer dia més plujós en més de 100 anys a l’observatori del Tibidabo. Des del 1987 no hi plovia tant en un sol dia. També en algunes comarques de Girona i a les Terres de l’Ebre les pluges van arribar a superar els 100 l/m 2, i destaquen els 134 l/m 2 de Mas de Barberans o els 110 de la Bisbal d’Empordà.

Avui serà un dia mig ennuvolat i insegur, però encara s’escaparan alguns ruixats puntuals en algunes comarques de la Catalunya Central i de la costa, sobretot al matí. Demà el dia començarà amb més sol, però amb el pas de les hores el cel s’anirà ennuvolant i a la tarda les pluges tornaran a descarregar amb força en moltes comarques de Girona. Una situació de llevant farà que al llarg de diumenge les precipitacions puguin superar altre cop els 50 l/m 2 i arribar fins i tot als 100 en algun cas, tant al nord-est com a les Terres de l’Ebre. Les pluges no seran fortes a tot arreu, però com més avanci el diumenge més s’estendran, especialment a la costa i el prelitoral.

La borrasca anirà acompanyada d’una baixada de la temperatura que farà que la cota de neu baixi per sota dels 2.000 metres. La nevada al Pirineu Oriental fàcilment podria deixar més de 30 o 40 centímetres de neu. La temperatura baixarà més de 5 graus en general, de manera que a partir de diumenge la sensació de tardor serà molt més evident i les jaquetes faran falta. El vent de mar no serà gaire fort però provocarà temporal marítim, sobretot a la Costa Brava.