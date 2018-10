Rivera diu que “a les escoles públiques catalanes no es pot estudiar en castellà”

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest dimarts que en els col·legis públics catalans "no es pot estudiar en castellà", cosa que li sembla una "barbaritat".

"Hi ha un lloc d'Espanya on no es pot estudiar en espanyol. L'hi dic de primera mà: no es pot trobar una escola pública on l'espanyol sigui llengua vehicular, ni una", i només hi ha "dues o tres hores de castellà de 25 o 30 hores", ha declarat durant un esmorzar informatiu en què ha presentat el portaveu de Cs a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Segons ha assenyalat, aquells centres que tenen el castellà com a llengua vehicular són privats, que és on estudien "els fills de José Montilla i on anaven els d'Artur Mas", expresidents de la Generalitat. Rivera ha rebutjat que "la llengua oficial" d'Espanya i la "majoritària entre els catalans" es tracti a les escoles com si fos "una llengua estrangera".

A més, ha denunciat que s'ha arribat a aquesta situació perquè el nacionalisme "fa 40 anys que governa a Catalunya amb el xec en blanc" del PP i el PSOE. El líder de Ciutadans ha instat el "bipartidisme" a assumir que el nacionalisme "cal combatre’l intel·lectual, políticament i socialment", no pactar-hi, i ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no "renti la imatge de Le Pen de la política espanyola", en referència al president de la Generalitat, Quim Torra, i no acordi els pressupostos amb ERC i el PDECat.

"En aquest moment el que necessita Espanya és fermesa democràtica i diàleg entre demòcrates, no diàleg amb colpistes i debilitat democràtica", ha recalcat, i ha advertit Sánchez que la crisi de Catalunya "no se solucionarà en un quart d'hora".