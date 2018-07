Els robatoris en domicilis, les agressions sexuals i els accidents de trànsit, prioritats per al nou cap dels Mossos

El nou comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha adreçat avui una carta als seus treballadors en què destaca tres "fets delictius que ara mateix requereixen" la seva "màxima atenció i lluita": "els robatoris a l'interior de domicili, les agressions sexuals i l'alt índex d'accidentalitat".

A la carta, breu, enèrgica i concisa, es dirigeix també al conseller, al secretari general i al director per agrair-los la "la confiança". I afegeix: "Espero no decebre'ls, ni a ells ni a tots vosaltres, i ser-ne prou digne".

"Enguany farà 33 anys que soc mosso", ha recordat Esquius, que afirma que se sent "hereu" dels caps que l'han precedit, com Ferran López o Josep Lluís Trapero, entre d'altres.

"Vull dir-vos que no escatimaré esforços per fer les coses tan bé com sàpiga, però,

òbviament, necessitaré la implicació i l’ajuda de totes les persones que configurem el cos", ha dit Esquius, que ha subratllat que "la col·laboració, la coordinació i la recíproca lleialtat institucional amb les policies locals, amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat i també amb la resta d'actors socials" són "imprescindibles" per assolir els reptes.

"Després d’una època difícil, continua sent prioritari recuperar l’orgull de pertànyer a un dels

cossos policials més antics d’Europa, i ho hem de fer des de la màxima professionalitat,

individual i col·lectiva, tot recuperant la confiança d’aquelles institucions que l’hagin posat en

dubte", conclou la carta.