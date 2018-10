"És com ser dins del pacient"

"La cirurgia robòtica serà la cirurgia del dia a dia, cada cop més operacions es fan així i en cinc o deu anys la majoria d'operacions seran amb robot". Ho diu Alberto Jáuregui, metge del servei de cirurgia toràcica de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Lluny de ser ciència-ficció, la cirurgia robòtica és el present. A l'Hospital de la Vall d'Hebron ja es fa amb robots cirurgia pediàtrica, colorectal, d'urologia o de ginecologia, entre d'altres. I ara també s'operen pacients amb càncer de pulmó. De fet, la Vall d'Hebron és el primer centre de Catalunya que utilitza el robot Da Vinci d'última generació, el Da Vinci Xi, per tractar el càncer de pulmó. Aquesta tècnica permet realitzar incisions mínimes, cosa que aconsegueix reduir el dolor en el postoperatori. Si abans calia fer una incisió d'entre 15 i 20 centímetres entre les costelles per arribar al pulmó, ara es fan tres o quatre incisions de menys de 8 mm. "És una tècnica menys invasiva", explica Albert Jáuregui. Això permet, també, que el pacient tingui una recuperació més ràpida: "I amb menys dolor que quan els separàvem les costelles", afegeix. Això també suposa menys dies de recuperació. Si abans requeria entre set i deu dies d'ingrés hospitalari, ara als tres o quatre dies el pacient ja pot marxar a casa. A més, també requereixen consumir menys analgèsics després de la cirurgia.

Des que el mes de febrer passat la Vall d'Hebron va començar a utilitzar el robot Da Vinci d'última generació per a la cirurgia de càncer de pulmó, ja se n'han beneficiat més d'una vintena de pacients. Com l'Antonia Ruiz, de 61 anys, que fa dos mesos la van operar per extreure-li un nòdul del pulmó. Només es va estar tres dies ingressada. "Va ser una meravella, estic sorpresa de la recuperació, faig vida normal", explica.

Formació específica

El robot Da Vinci d'última generació està format per tres elements principals: una consola quirúrgica, des d'on el cirurgià controla els instruments quirúrgics mitjançant dos manipuladors i pedals; els quatre braços mòbils del robot (un és una càmera) que intervenen el pacient i que tradueixen els moviments de la mà del cirurgià, i la torre de visió, que permet visualitzar la cirurgia amb càmeres que ofereixen una imatge en alta definició.

La visió des de la consola permet al cirurgià veure el camp operatiu en tres dimensions. "És com si nosaltres tinguéssim tres braços, i tots dins el pacient, que treballen al mil·límetre, fan el que els diem nosaltres i eliminen la tremolor que pot tenir el braç humà", explica Jáuregui. "T'asseus i mires dins el pacient –a través de la consola quirúrgica–, s'assembla a fer-ho amb les mans però tens un aparell que ho fa", concreta Juan Antonio Hueto, coordinador del bloc quirúrgic.

"És com si fóssim dins el pacient", diu la cirurgiana Laura Romero. El robot "millora les habilitats quirúrgiques, el plantejament és similar a la cirurgia oberta però millora la visió i la destresa per fer la cirurgia", afegeix. Ella i Jáuregui són els dos professionals del servei de cirurgia toràcica que s'han format per operar amb robots perquè, per fer-ho, els metges han de realitzar una formació específica. La Vall Hebron disposa de dos robots Da Vinci per operar i un altre per fer formació, perquè aquest és el futur de la cirurgia. S'estima que es poden beneficiar d'aquesta nova tècnica entre el 30% i el 50% dels pacients de càncer de pulmó de la Vall Hebron potencialment operables.