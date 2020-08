Cada tren de Rodalies circularà prop d'un minut més ràpid a partir del primer trimestre del 2021

Aquest cap de setmana acabarà la primera de les onze fases de les obres per tenir quatre vies a cadascun dels dos túnels d'accés a l'estació de Sants. Aquesta fase ha suposat el muntatge de 13 desviaments de la capçalera nord de l'estació. El conjunt de les obres, que van començar al gener i tenen un cost total de 8,9 milions d'euros, permetran que cada tren vagi un minut més ràpid el primer trimestre del 2021, segons ha explicat Alfonso Ruiz, subdirector d'operacions de xarxa convencional d'Adif nord-est a Catalunya i Aragó, i ha recollit l'ACN. Entre 50 i 60 operaris treballen cada matinada durant quatre hores. Per poder realitzar les tasques més complicades s'atura el servei algun cap de setmana, com ha passat aquest.

L'estació de Sants té 14 vies d'estacionament; de la 1 a la 6 són per l'AVE i de la 7 a la 14 per la xarxa convencional. Les vies 7 i la 8 corresponen al túnel de Plaça Catalunya, on hi ha 618 circulacions diàries de les línies R1, R2 i R3. I de la via 9 a la 14 són al túnel del Passeig de Gràcia i hi passen 396 circulacions diàries de les línies R2, Regionals i Llarga Distància.

Les obres que s'estan fent són per reordenar aquestes vuit vies, de manera que n'hi hagi quatre pel túnel de Plaça Catalunya i quatre pel de Passeig de Gràcia. Ruiz ha explicat que les obres permetran millorar la gestió del tràfic i la qualitat de servei pel passatger, ja que hi haurà dues vies de servei per cadascun dels dos túnels urbans de Barcelona.

El conjunt de les obres permetrà que els 1.014 trens que passen per l'estació de Sants guanyin 730 minuts, una mica menys d'un minut per tren. Les obres milloraran el traçat de la capçalera nord eliminant limitacions de velocitat, suposaran la substitució de 21 desviaments, la renovació d'1,5 km de via, l'adaptació de la catenària, l'adequació d'instal·lacions de seguretat, canvis de programari informàtic, demolició i construcció de via i treballs per adaptar el vestíbul dels viatgers que ja es van fer a la fase 0 del projecte.

Per dur a terme les obres han fet falta dos projectes, un de via i catenària adjudicat a Acciona, i el d'instal·lacions a Bombardier. Aquest cap de setmana, en concret diumenge a les 5 de la matinada, acabarà la primera de les 11 fases del projecte. Si bé habitualment les obres es fan de nit i no suposen afectació al trànsit de trens, en algunes ocasions es requereix aturar els trens el cap de setmana per dur a terme actuacions més complicades. El tall del cap de setmana del 22 i 23 d'agost va permetre muntar set desviaments al túnel de Plaça Catalunya i el tall d'aquest cap de setmana haurà permès muntar-ne sis més al túnel de Passeig de Gràcia.

Aquest cap de setmana les obres encara provoquen el tancament del túnel de Passeig de Gràcia. Els trens només circulen pel túnel de Plaça Catalunya, cosa que obliga a reprogramar el servei d'algunes línies per garantir la mobilitat. Les línies afectades per les obres són la R2 Sud, la R2 Nord, la R3, la R11 i les línies R13, R14, R15, R16 i R17.