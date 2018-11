Rodalies, l'únic transport públic que perd usuaris des del 2006

La Cambra de Comerç de Barcelona ha sigut avui molt contundent amb l'estat i l'evolució del transport metropolità. El seu president, Miquel Valls, ha lamentat en roda de premsa que de les 28 infraestructures viàries i ferroviàries que ells van considerar clau per al desenvolupament de l'economia, només cinc estan en funcionament, i ha sigut especialment dur amb Rodalies i la paràlisi del quart cinturó.

En un gràfic elaborat a partir de les dades de l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner, la Cambra mostra que tots els transports públics han augmentat la seva demanda respecte a l'estudi fet el 2006 menys Rodalies, que n'ha perdut un 7,2%. El metro es fa servir un 10,5% més, l'autobús un 8,6% més i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya un 8,1% més.

Des de Rodalies, fonts internes han reaccionat titllant d'"esbiaixades" les xifres, ja que diuen que "no aporten el context". Asseguren que des del 2014 han registrat un creixement de prop de 10 milions de viatgers que els ha deixat amb un ús similar al de l'inici de la crisi, amb 105 milions d'usuaris el 2014 i uns 115 milions de cara al tancament del 2018. El període 2009-2014, corresponent als pitjors anys de la crisi, no és comparable, segons la companyia de trens, per la diferència entre les xarxes que vertebren només l'àrea metropolitana i els trens que arriben a trajectes superiors de 90 minuts. Fonts de Rodalies també han recordat que "la resta d'operadors han posat en marxa nous serveis" i per això han crescut més, però precisament la falta d'infraestructures noves a tota la xarxa ferroviària també ha format part de les crítiques de la Cambra.

Així, de la llista de 14 actuacions a la xarxa ferroviària recomanades per la Cambra l'any 2006, només tres, totes de FGC, han sigut executades. Es tracta dels perllongaments a Terrassa i Sabadell i l'ampliació del metro al Baix Llobregat. Els 11 restants, incloent-hi projectes recomanats per a Renfe i d'altres per a FGC, o estan endarrerits o directament no s'han començat a fer.

Per a Valls, una de les claus d'aquests endarreriments i falta d'inversions és "la mala coordinació" entre els diversos nivells de les administracions públiques, metropolitanes, regionals, autonòmiques i estatals. Tot i això, no ha volgut opinar sobre si creu que el procés independentista ha pogut influir en aquesta situació. "Jo no entro a parlar de política i sí de la gestió de les necessitats dels ciutadans, que és una obligació que tenen".

El president de la Cambra sí que s'ha posicionat al costat de l'Estat, en canvi, pel que fa a la B-40 o quart cinturó, que ha de millorar la connexió entre Granollers i Terrassa, i ha considerat "una vergonya" la seva paràlisi, després que la Generalitat demanés al juny a Foment paralitzar l'obra, ja que no hi veia sentit mentre no estigués formulat el Pla de Mobilitat del Vallès, encara en marxa. Per a Valls, en canvi, es tracta d'"una via absolutament necessària per als Vallesos, un dels motors econòmics de l'autonomia catalana", tot i l' oposició veïnal que va despertar.

Comptant el quart cinturó, dotze de les catorze actuacions recomanades a la xarxa viària per la Cambra l'any 2006 no s'han completat o ni tan sols s'han començat a construir, mentre que només dues –el tercer carril de l'autopista C-32 i la ronda oest de Sabadell– estan en funcionament, segons ha reclamat la Cambra. Valls considera que la xarxa viària és molt important per als autobusos, les mercaderies i per arribar als polígons, "que són on són", però s'ha mostrat partidari que l'àrea metropolitana aposti cada cop més pel transport públic. Ha denunciat, així mateix, les "congestions" en hores punta a les carreteres catalanes. "Només cal preguntar-ho als camioners", ha llançat.