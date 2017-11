Sant Joan de Déu recapta la meitat dels 30 milions d'euros necessaris per construir el nou centre de càncer infantil

L'Hospital Sant Joan de Déu ha recollit gairebé 15 milions d'euros per a la construcció del centre de càncer infantil més gran d'Europa. La campanya #ParaLosValientes va començar el 15 de febrer i en 9 mesos ha arribat a la meitat dels diners que necessiten. Aquesta garantia econòmica els permet posar en marxa el projecte. Encara estan pendents d'alguns tràmits, com la llicencia d'obres, i el projecte s'està acabant de dissenyar però esperen tenir-lo enllestit a principis d'any i, d'aquesta manera, començar les obres durant el primer quadrimestre del 2018.

El Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center estarà ubicat en un solar pròxim a l'edifici de l'hospital. El projecte d'obres inclou la reforma d'una part de l'edifici ja existent, l'ampliació amb nous mòduls i la connexió, mitjançant un passadís elevat, amb l'edifici principal de l'hospital. El nou centre tindrà una superfície de 8.400 m2 i comptarà amb 40 habitacions, 8 càmeres per al trasplantament de progenitors hematopoètics, 30 boxs a l'hospital de dia, 20 despatxos per a consultes externes, radiofarmàcia, laboratori i altres serveis. El director de l'hospital, Manel del Castillo, diu que volen atendre més nens, però també atendre'ls millor: "Volem curar i cuidar, però també aconseguir nous tractaments efectius, disminuir les seqüeles i aconseguir una atenció més personalitzada. Volem que el centre estigui obert al món i que puguin venir nens d'arreu a curar-se sigui quina sigui la situació econòmica de la seva família". Des de l'hospital calculen que aquest nou centre tindrà capacitat per atendre 400 pacients l'any, un 30% més dels que poden atendre en l'actualitat.

540x306 Imatge gràfica de les habitacions del nou centre Imatge gràfica de les habitacions del nou centre

Rellançament de la campanya





Per arribar a la xifra de 30 milions d'euros -quantitat necessària per a la construcció total del projecte- els organitzadors volen tornar a potenciar la campanya per conscienciar la ciutadania. El director de cinema i guanyador d'un Goya Carlos Marqués-Marcet ha enregistrat un curt de 2 minuts que és part de la campanya. El curt es projectarà durant el mes de gener a més de 90 sales de cinema de tot l'Estat. L'objectiu és que l'espectador hi col·labori enviant un SMS, el cost del qual anirà íntegrament dedicat a la donació. D'altra banda, la versió del curt per a xarxes socials té l'objectiu de redirigir l'espectador a la pàgina web de l'associació perquè hi faci una donació solidària.

Des de l'associació asseguren que tot tipus de donacions són bones -des de les microdonacions de ciutadans anònims fins a les donacions grans fetes per empreses. La directora de la campanya, Gloria García, vol que tothom s'involucri en el projecte: "Volem trencar amb el cercle de les famílies que han patit això, volem obrir-ho a tota la societat, que no hagis de passar per això per sensibilitzar-te. Volem que la gent se senti part d'aquest projecte, que quan ho vegin pensin que ells també han ajudat a fer-lo possible".

L'Hospital Sant Joan de Déu aconsegueix taxes de curació elevades: el 80% dels infants amb càncer que es tracten a l’hospital superen la malaltia.