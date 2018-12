SOS Costa Brava denuncia la tala de 700 arbres a una cala de Tamariu per part d'una promotora

La plataforma SOS Costa Brava ha denunciat que una promotora ha talat 700 arbres a la zona coneguda com a cala d'Aigua Xelida de Tamariu (Baix Empordà). L'entitat ecologista exigeix a l'Ajuntament de Palafrugell i als Agents Rurals que facin una inspecció a la zona i els insta a aturar el projecte de manera "immediata". En declaracions a TV3, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha explicat que el primer dia hàbil els responsables tècnics hi aniran per sancionar la promotora.

Està previst que en aquest espai del Baix Empordà s'hi aixequin 33 habitatges de luxe. L'entitat ecologista ha recordat que el projecte s'està tramitant i encara no s'ha concedit. Per això, a criteri de la plataforma i de Piferrer, la tala de 700 arbres seria il·legal. SOS Costa Brava també ha assegurat que l'actuació s'ha fet en plenes vacances de Nadal i amb un vigilant de seguretat que custodiava la zona on les màquines han començat a fer la tala.

L'entitat ecologista ha explicat que el terreny afectat és d'unes 30 hectàrees de bosc mediterrani situat a primera línia de mar i ha reclamat que es reforesti la zona, amb les garanties que els arbres que s'hi plantaran podran créixer i estaran protegits de noves promocions immobiliàries.