SOS Racisme denuncia un augment de les identificacions per motius racials durant l'estat d'alarma

Diumenge, pels volts de les nou del vespre, dos membres del Sindicat Popular de Venedors Ambulants sortien del taller que els manters han muntat a la seva botiga, al Raval, on estan cosint mascaretes i bates per al personal mèdic. Tornaven cap a casa quan els van parar una patrulla de la Guàrdia Urbana. Segons explica el col·lectiu, van ensenyar als agents el certificat autoresponsable de desplaçament, emès per la Generalitat i de caràcter opcional, però també un document signat pel president del sindicat que detallava que estaven fent tasques per "garantir l'assistència a persones especialment vulnerables" durant l'estat d'alarma. És a dir, elaborant material mèdic. Com que els dos manters no tenen la seva situació regularitzada, els policies els van dir que sense NIE (número d'identificació d'estrangers) no podien estar treballant, encara que fos de manera voluntària. Amb to de "menyspreu", segons el sindicat, els van acabar dient que si els tornaven a parar els detindrien.

‼️ La @barcelona_GUB, en un acto racista, acaba de identificar a dos compañeros que trabajan cosiendo mascarillas para los hospitales catalanes con todos los documentos que acreditan su labor. Les han dicho que no pueden volver por no tener NIE(documento identidad extranjeros)👇 pic.twitter.com/uSA5aQGgvf — Sindicato ManteroBCN (@sindicatomanter) March 29, 2020

Des de l'inici del confinament són moltes les persones a qui la policia ha aturat per demanar on anaven, i SOS Racisme denuncia que això ha incrementat la ja habitual "sobreidentificació" de persones per motius racials, sense tenir necessàriament indicis que estiguin cometent cap infracció o delicte. "L'arribada de la pandèmia del covid-19 dispara les vulneracions de drets habituals, com per exemple els abusos policials cap a les poblacions migrants i racialitzades no blanques", denuncia l'organització. La coordinadora de la campanya Pareu de parar-me, Kaire Ba, explica a l'ARA que, ja sigui directament o a través de vídeos a les xarxes socials, els han arribat desenes de casos que evidencien aquesta situació a Catalunya i també a la resta de l'Estat: des de persones escorcollades quan anaven al supermercat fins a agressions per part de la policia. L'organització també està recollint casos a través del seu servei d'atenció i denúncia (SAiD), però de moment prefereix no fer públic quants n'ha rebut.

A l'espera de poder fer balanç d'aquestes últimes setmanes, i segons dades dels Mossos d'Esquadra recollides per SOS Racisme, un 54,1% del total d'identificacions policials a Catalunya el 2017 es van fer a persones estrangeres, quan només representen un 13,70% de la població catalana. "En altres paraules, per cada persona amb nacionalitat espanyola se n'aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera", assenyala l'organització, que deixa clar que les dades facilitades pels cossos policials només recullen les persones sense nacionalitat espanyola i exclouen aquelles que, tot i tenir-la, no són blanques. Això, sumat a la "opacitat" que denuncien per part de la Guàrdia Urbana, podria incrementar encara més el nombre d'identificacions per motius racials, tal com apunta l'informe publicat l'any passat arran de la campanya Pareu de parar-me.

SOS Racisme demana que s'activin "mecanismes d'avaluació i control" de la feina policial i que s'investiguin els abusos per frenar la "impunitat", una crida que normalment topa amb la "resistència" i el "no reconeixement de la situació" per part dels cossos policials, segons critica Kaire Ba. Responent a l'ARA, de fet, el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, afirmava aquest dilluns en roda de premsa que no tenia "constància" que les identificacions policials o abusos a persones racialitzades fossin una situació "generalitzada" des que es va decretar l'estat d'alarma. Segons Batlle, els agents de la Guàrdia Urbana tenen un "respecte escrupolós" per la "normativa" i els "drets dels ciutadans, vinguin d'on vinguin". "Insistim molt en aquest tema", va resumir.

"Parar un negre és més fàcil: el racisme és això"

La coordinadora de Pareu de parar-me admet que és difícil controlar aquesta situació en les circumstàncies actuals. "Els carrers estan buits i, per tant, no hi ha testimonis", afirma, i afegeix que desapareix la possibilitat d'una "societat vigilant". L'activista recorda, en aquest sentit, que les proves que es puguin registrar són claus per a un futur procés judicial. Des de l'experiència de viure-ho en la pròpia pell, Papalaye, membre del Sindicat de Venedors Ambulants, lamenta que els testimonis no són sempre la solució perquè molts cops la gent "no es mulla" quan veu situacions d'abús cap a persones que no són blanques, i reconeix que no pot valorar si han augmentat les identificacions per motius racials perquè, malauradament, són molt habituals: "Ho vivim sempre. Se'ns para perquè som estrangers i perquè parar un negre és més fàcil: el racisme és això", conclou.