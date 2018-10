SOS de la Rambla per la seva "degradació"

"Tot comença a la Rambla i després s'escampa". I en aquest "tot" el president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, hi inclou des dels problemes de droga que estan castigant el Raval, fins a la presència de venedors ambulants o l'incivisme en general. Per això, demana al govern d'Ada Colau que, més enllà de tirar endavant la reforma urbanística que està dissenyant l'equip liderat per l'arquitecta Itziar González, faci complir la normativa existent a la ciutat, en referència a l'ordenança de civisme. I que hi hagi, també, un reforç de la presència policial a la zona. Tant de Mossos, com demana el consistori, com de Guàrdia Urbana. Però Villar fa especial èmfasi en la necessitat d'acabar amb la sensació d'"impunitat" dels que cometen delictes en aquest espai. Ha lamentat, en aquest sentit, que s'estan tornant a veure escenes vinculades a la droga com les de fa 30 anys –com "ionquis morint a les escales– i que el problema afegit és aquesta "impunitat". "Portem mitja vida esperant la reforma", ha criticar Villar sobre l'endarreriment del pla urbanístic previst i convençut que un dia a la Rambla, que és l'epicentre de tot a Barcelona, "equival a un any a la resta de la ciutat".

L'entitat ha aprofitat avui la presentació de les festes del Roser, que se celebraran a la Rambla entre aquest divendres i el dijous de la setmana que ve, per denunciar la situació de "degradació" que, asseguren, viu l'artèria que ells reivindiquen com el cinquè barri de Ciutat Vella. Amics de la Rambla crida els barcelonins a reapropiar-se d'aquest espai coincidint amb les festes. "Sempre hi ha una hora i un dia per trobar la teva Rambla", ha remarcat Villar, que ha recordat la resposta de la ciutadania omplint el carrer els dies posteriors a l'atemptat de l'any passat. Molts dels que s'hi van acostar, ha remarcat, feia mesos o anys que no trepitjaven la Rambla.

Les festes del Roser, que començaran aquest divendres, són, segons Amics de la Rambla, una bona oportunitat per reconquerir el centre de la ciutat i per reivindicar la flor com a element identitari de la Rambla. De fet, una altra de les crítiques que Villar ha llançat avui a l'equip de Colau és que "no reivindiqui" la cultura de la flor d'aquesta artèria. Uns dels punts forts de les festes, que aquest any celebren la seva 56a edició, tornaran a ser les decoracions d'art floral en llocs com les taquilles de les Golondrinas –que, a més, oferiran un viatge gratuït a qui hi arribi amb una flor comprada a la Rambla–, el mirador de Colom o l'Arts Santa Mònica, entre d'altres. Una de les intervencions singulars d'aquesta edició és la que es fa a la parada de flors número 7, Flors Maria, que, segons Villar, ja hauria anat a terra si no fos per la intervenció de l'entitat després que el seu propietari es jubilés. Aquesta decoració, de fet, es mantindrà més enllà de les festes per reivindicar la venda de flors a la Rambla.

Espinàs, el Poliorama i Colita

Repeteixen, també, iniciatives com la xocolatada que s'organitza davant del Cafè de l'Òpera –i que aquest any serà més emotiva després que, el mes passat, morís Rosa Dòria, la propietària de l'establiment i filla del seu fundador– o la crida a omplir la Rambla de flors i desitjos. D'altra banda, les festes també inclouen els guardons Ramblistes d'Honor, que es lliuraran el 17 d'octubre al Saló de Cent de l'Ajuntament, i que aquest any reconeixen la trajectòria de l'escriptor Josep Maria Espinàs, el Teatre Poliorama –"part fonamental de la vida cultural a la Rambla"– i la fotògrafa Colita.

La reforma que s'està preparant a la Rambla i que ja ha culminat el seu procés participatiu preveu, com va avançar l'ARA, eliminar carrils de circulació i que n'hi hagi un de sol tant de pujada com de baixada. També busca donar al consistori prioritat per adquirir-hi habitatge i fomentar l'oferta cultural pròpia d'aquest espai. El projecte està en mans de l'equip Km-ZERO, que capitaneja Itziar González, i està previst que pugui prendre forma ja en el mandat següent.

Homenatge a les víctimes del 17-A

Un dels elements en discòrdia en aquesta reforma és on i com s'ubica el memorial per a les víctimes de l'atemptat del 17-A. Amics de la Rambla demana que no s'instal·li al pla de l'Os, on ja hi ha el mosaic de Miró que, recorden, és "un mosaic de benvinguda". "No hem de donar al terror l'avantatge de canviar-li el significat", ha demanat Villar, que ha instat el consistori a consensuar la seva ubicació.