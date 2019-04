SOS ambiental: entitats ecologistes posen deures al Govern

Construir sense malmetre el paisatge natural, adoptar estratègies més valentes per garantir la protecció d'aquest patrimoni i gestionar els residus pensant sobretot en com reduir-los i no incinerar-los. Aquests són els eixos d'acció prioritaris que les entitats ecologistes marquen a la Generalitat mentre li demanen un gir contundent en les polítiques ambientals.

Representants d'una quinzena d'associacions i federacions ecologistes s'han reunit per primer cop amb el president del Govern, Quim Torra, per traslladar-li –en nom de fins a 40 entitats del país– les seves demandes i les alertes que planen avui sobre el territori. Els assistents van aprofitar la trobada ahir a la tarda amb Torra i amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per identificar les accions més urgents.

Els últims mesos, la conflictivitat ha rebrotat especialment a la Costa Brava amb la reactivació de projectes urbanístics en llocs que comprometen paratges naturals. La portaveu de IAEDEN - Salvem l'Empordà, Marta Ball-llosera, reconeix la valentia d'aprovar una moratòria que ha aturat en sec obres polèmiques que pretenien avançar al litoral gironí, però demana a la Generalitat que es comprometi que això no tingui marxa enrere.

El problema de casar la planificació territorial i la sostenibilitat ha esclatat a la Costa Brava, però, segons les entitats, el moviment SOS Costa Brava tindrà rèpliques aviat en altres punts del país. Per això, els representants insten el Govern a vetllar per una planificació "racional" que no doni barra lliure a "l'especulació urbanística".

En el capítol de la gestió de residus, la portaveu del CEPA-EdC, Mercè Girona, defensa que el model actual està obsolet perquè la xifra de reciclatge està estancada en nivells que són lluny dels estàndards que marca la UE. Ha retret a la Generalitat que els discursos sobre l'economia circular i el residu zero no s'adiuen amb la realitat, i ha recordat que les instal·lacions de tractament –abocadors i incineradores– generen conflictes ambientals oberts a diferents punts del territori. Girona ha fet esment de les "irregularitats" a la incineradora de Sant Adrià o a les ampliacions d'instal·lacions de Tarragona i Girona, així com la pràctica de crema de residus com a font energètica que es dona en fàbriques de ciment.

Les aigües contaminades són un altra de les amenaces pendents de resoldre a Catalunya. El Grup de Defensa del Ter assegura que un 41% de les masses d'aigua estan contaminades amb nitrats, per l'excessiva concentració de purins procedents de la ramaderia intensiva. A la zona d'Osona, les comarques gironines i terres de Ponent, segons les entitats, el problema s'agreuja a causa de les nombroses explotacions porcines.

Un full de ruta (i d'acció) pendent

Les entitats van traslladar a Torra i a Calvet que hi ha assignatures pendents en matèria ambiental que fa molts anys que s'esperen. És el cas dels plans especials de protecció del medi natural i el paisatge, necessaris per garantir i blindar parcs naturals i altres espais protegits del país. Entitats com GEPEC i IPCENA van alertar que la falta de normativa o el fet que hagi quedat obsoleta obliga sovint a recórrer a la norma estatal i critiquen que sovint a Espanya les directives europees es traslladen "a la baixa".

La capacitat per legislar i actuar en matèria ambiental a Catalunya creixeria, segons defensen les entitats ecologistes de Catalunya, si el Govern optés per recuperar un departament de Medi Ambient que fos sobirà en aquestes polítiques. Actualment, la conselleria és compartida amb Territori, i algunes de les competències estan repartides per altres àrees com ara Agricultura, que gestiona temes forestals o de caça i pesca amb criteris "més productivistes que de protecció".

La llista de peticions és prou llarga perquè les entitats sortissin de la trobada emplaçades a una nova reunió amb el president del Govern. D'entrada, Torra va escoltar les peticions i va incidir en la situació "d'ofec financer" de la Generalitat, que condiciona els recursos per abordar aspectes clau en matèria de medi ambient.

El president va assegurar-los que els passos per engegar l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat continuen endavant, i Calvet va dir que pròximament també s'ha d'aprovar el decret de dejeccions ramaderes per abordar el problema dels purins al territori.