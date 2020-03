La Sagrada Família cedeix un local a l’Ajuntament perquè s'hi pugui ubicar el cau Antoni Gaudí

L'acord entre la Junta Constructora de la Sagrada Família i l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí està més a prop. Després que el cau denunciés que el temple els expulsava del local després de 64 anys, ara la Junta Constructora ha anunciat que cedirà a l'Ajuntament de Barcelona un espai "degudament condicionat" perquè els joves escoltes s'hi puguin instal·lar. L'espai en qüestió, situat al carrer Mallorca, 424, a tocar de la Sagrada Família, i de 200 metres quadrats, va ser adquirit fa uns mesos a Aigües de Barcelona.

La proposta del president-delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ja s'ha fet arribar a la regidora d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, i al gerent del districte de l'Eixample, i aquest dimecres serà discutida pels joves de l'agrupament.

El cert és que l'anunci arriba després d'una mediació de l'Ajuntament. El conseller tècnic de l'Eixample, Jordi Matas, ha explicat a l'ARA que el districte "ha fet de mediador" entre els nois i el temple per intentar trobar un nou espai i que dilluns van visitar la nau del carrer Mallorca. A la llarga, els joves del cau es traslladaran a la Fàbrica del Sucre, en plena plaça de les Glòries, però calia trobar un lloc provisional perquè aquest espai encara no està llest.

La polèmica va saltar a finals de gener, quan van denunciar que la Junta Constructora, la fundació que gestiona la construcció del temple, els havia comunicat que han de marxar abans de l'estiu. Al·legaven que l'espai ocupat pel cau, que són les dependències on va viure Antoni Gaudí els últims anys, ha de ser enderrocat per construir-hi un espai en memòria de l'arquitecte.

Els joves, però, denunciaven que als responsables del temple els "importa un rave la riquesa cultural i social" que aporta l'entitat i van organitzar una manifestació per denunciar l'expulsió. Durant la concentració, van reclamar que el Patronat del temple els permeti seguir fent la seva activitat i, en tot cas, que no els expulsi fins que tinguin un local alternatiu al barri. També demanaven a l'Ajuntament de Barcelona que s'impliqués per trobar una solució en el mateix sentit. El consistori els havia proposat integrar-se a la Fàbrica del Sucre, a la plaça de les Glòries, un recinte que encara no està en marxa.

Uns dies després, en una reunió entre la presidenta d’Escoltes Catalans, Júlia Petit, dues de les caps de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí, i el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, es va tancar un acord per ajornar la sortida del cau del centre dos mesos més, és a dir, fins al novembre del 2020.