La Sagrada Família homenatja el personal sanitari amb una visita exclusiva

Cent catorze dies. Aquest és el temps que ha estat tancada la Sagrada Família arran de la pandèmia del covid-19. És el període més llarg de la seva història, exceptuant entre els anys 1936 i 1939. Era habitual, aquests dies, veure els voltants del gran temple de Gaudí, normalment cobert d'eixams de turistes, buit. Una imatge insòlita. Aquest dissabte, però, la Sagrada Família ha reobert finalment les portes en l'anomenada "Fase Homenatge", que té com objectiu reconèixer tots els que han contribuït a combatre la pandèmia, començant pels professionals de la salut. Aquests dies els col·legis de metges, infermeria, farmacèutics i fisioterapeutes han repartit més de 2.000 entrades i el personal sanitari ha sigut el primer a visitar l'edifici de manera exclusiva i gratuïta.

La "Fase Homenatge" continuarà el pròxim cap de setmana (11 i 12 de juliol) i s’ampliarà als agents dels diferents cossos que han vetllat per la seguretat a la ciutat, personal d’entitats socials i ONGs que han atès famílies i persones amb dificultats econòmiques, així com organitzacions empresarials i de comerciants que han mantingut els seus serveis oberts durant els últims mesos. En total s'hauran distribuït unes 12.000 entrades entre tots els col·lectius. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any ciutadans empadronats a Barcelona hi podran entrar també de manera gratuïta les tardes dels caps de setmana.

651x366 Una màquina amb forma de moto i amb una mopa al davant neteja tot el terra del temple / MARC ROVIRA Una màquina amb forma de moto i amb una mopa al davant neteja tot el terra del temple / MARC ROVIRA

651x366 Imatge de la nau central, que té una estructura arborescent en la qual els pilars estan inclinats i es descomponen en forma de branques i fulles / MARC ROVIRA Imatge de la nau central, que té una estructura arborescent en la qual els pilars estan inclinats i es descomponen en forma de branques i fulles / MARC ROVIRA

651x366 Una màquina per netejar el terra passa entremig dels bancs / MARC ROVIRA Una màquina per netejar el terra passa entremig dels bancs / MARC ROVIRA

651x366 Els vitralls deixen passar els raigs del sol i creen autèntiques postals de colors / MARC ROVIRA Els vitralls deixen passar els raigs del sol i creen autèntiques postals de colors / MARC ROVIRA

651x366 Les voltes són hiperboloides que permeten l'accés de llum a l'interior de la basílica / MARC ROVIRA Les voltes són hiperboloides que permeten l'accés de llum a l'interior de la basílica / MARC ROVIRA

651x366 Els vitralls donen uns espectaculars colors a l'interior de la basílica / MARC ROVIRA Els vitralls donen uns espectaculars colors a l'interior de la basílica / MARC ROVIRA

651x366 Els bancs tenen marcat on es pot seure i on no, per poder mantenir la distància de seguretat / MARC ROVIRA Els bancs tenen marcat on es pot seure i on no, per poder mantenir la distància de seguretat / MARC ROVIRA

651x366 Tots els llocs per poder seure han estat degudament desinfectats i netejats / MARC ROVIRA Tots els llocs per poder seure han estat degudament desinfectats i netejats / MARC ROVIRA

651x366 El baldaquí de l'altar central, amb la imatge de Crist crucificat / MARC ROVIRA El baldaquí de l'altar central, amb la imatge de Crist crucificat / MARC ROVIRA

651x366 Una treballadora de la neteja fent les seves tasques als bancs del temple / MARC ROVIRA Una treballadora de la neteja fent les seves tasques als bancs del temple / MARC ROVIRA

651x366 A les maquetes de fora del temple hi han col·locat unes tanques i també les han netejat / MARC ROVIRA A les maquetes de fora del temple hi han col·locat unes tanques i també les han netejat / MARC ROVIRA

Obres aturades per la falta de turistes

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, s'ha mostrat inquiet pel futur del temple, ja que el flux de turistes no s'està produint, cosa que implica que no es reactivaran les obres. "Hi ha molta incertesa i tot just s'han obert les fronteres de la Unió Europea i de l'estat espanyol perquè vinguin els turistes", ha dit. També ha explicat que estan en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, el Gremi d'Hotelers, agències de viatges i l'Agència Catalana de Turisme per fer un seguiment de l'evolució del turisme a la ciutat.



Martínez ha recordat que el finançament de les obres és a partir dels ingressos de les entrades i una condició prèvia a encetar l'activitat de la construcció és que l'activitat del turisme es reverteixi. "En aquest moment és molt indeterminat dir en quin moment tindrem la tornada dels visitants, però sabem que, abans de reprendre l'activitat de construcció, és necessari que els turistes vinguin a la ciutat de Barcelona. Per tant, haurem d'esperar", ha declarat.



Amb tot, Martínez ha afirmat que "avui toca parlar des de l'emoció" i ha rebut des de primera hora del matí els representants dels col·legis professionals, així com les primeres 750 persones del col·lectiu de sanitaris, que han vingut acompanyades de les seves famílies. El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també ha donat la benvinguda als primers visitants a la façana del Naixement. "Vam pensar en oferir aquesta visita com una manera de donar gràcies a Déu per tota la feina que heu fet i per agrair-vos-la a vosaltres donant-vos aquesta oportunitat de visitar tranquil·lament la Sagrada Família", ha dit.