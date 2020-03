El Saló de l'Ensenyament s'ajorna com a mínim fins després de Setmana Santa

El Saló de l'Ensenyament, que s'havia de fer la setmana que ve, entre el 18 i 22 de març, ha quedat ajornat pel coronavirus. Així ho ha decidit Fira de Barcelona, l'endemà que el departament d'Educació es retirés de l'esdeveniment i recomanés a totes les escoles i instituts que cancel·lin les visites programades en aquesta fira d'orientació laboral. Els alumnes d'ESO i batxillerat hi van, normalment amb sortides programades des dels seus centres, per conèixer l'oferta educativa de totes les universitats públiques i privades, els centres de formació professional i altres ofertes formatives.

Aquesta tarda hi ha prevista una reunió amb els responsables del departament i la secretaria d'Universitats per tancar una nova data, que en principi se situarà entre finals d'abril (després de Setmana Santa) i principis de maig, just abans del període de preinscripcions.

Fa un parell de setmanes, la Fira Aula, a Madrid, sí que es va poder celebrar.

La mesura també arriba el mateix dia que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha elevat aquest dimecres a fase d'alerta l'amenaça de propagació del coronavirus a Catalunya. "Seguim en una fase de contenció del virus, però hem decidit passar a fase d'alerta per establir noves mesures preventives", ha reconegut Torra. Davant un previsible augment dels contagis, el Govern ha elaborat un paquet de mesures pràcticament igual al que han decretat la Comunitat de Madrid, el País Basc i la Rioja, els territoris més afectats per la Covid-19 a l'Estat. Torra ha anunciat que, a partir de dijous, se suspenen o ajornen totes les activitats d'oci, culturals i religioses que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altra activitat que comporti una assistència inferior al miler de persones es podrà celebrar, però només si s'ocupa un terç de l'aforament autoritzat. L'objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, en espais oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com per privats.

En canvi, per ara els centres educatius segueixen en funcionament. Dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés, va dir que no està previst decretar d'immediat el tancament d'escoles, com sí que s'ha fet a Madrid i Vitòria. Tot i això, la consellera va deixar clar, però, que és una opció que no es pot descartar en funció de l'evolució de l'epidèmia.

Si es prengués la decisió de tancar les escoles, hauria d'anar acompanyada de la decisió de les famílies de prescindir, també, de les extraescolars, però va remarcat que de moment la prioritat és no haver d'arribar a aquest punt. La diferència amb el que passa a Madrid i en les dues localitats basques més afectadesés que aquí es té més clara la cadena de transmissió dels contagis. "No és que ells ho hagin fet malament i nosaltres bé, però la realitat és que ara tenim un avantatge: podem preparar-nos", va explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.