El nou Saló de la Infància: costarà la meitat, durarà menys i estarà dedicat a les professions

Del Saló de la Infància a la Ciutat dels Somnis. Després de 53 edicions, aquest any s'inaugura un nou saló per a nens amb la intenció que sigui "menys consumista". Se celebrarà del 27 al 30 de desembre (abans durava nou dies) i l'entrada costarà la meitat: de 12 a 6 euros.

"La diferència entre els dos festivals és que abans s'hi anava a consumir, i ara s'hi va a gaudir i a descobrir professions", ha expressat el director de negoci propi de la Fira de Barcelona, Salvador Tasqué. Tot i que només es redueix a la meitat el nombre de dies, s'hi preveuen molts menys assistents. Es passarà de 80.000 a 20.000, aproximadament, perquè, asseguren, volen apostar per la "qualitat".

El nou festival simularà una "ciutat viva" amb un centenar d'activitats al voltant de 80 professions. La intenció és que a través del joc els nens descobreixin què volen ser de grans: doctors, cuiners, treballadors socials, mecànics, inventors, etc. Des de l'organització, han assegurat que es tractaran els oficis "trencant els estereotips de gènere tradicionals". Aquestes professions formen part de 12 activitats econòmiques. Com ja passava en edicions anteriors, ja no hi ha presència de Mossos d'Esquadra ni de Bombers.

Els nens podran trobar, per exemple, un hospital, un laboratori, un centre d'investigació o un parc tecnològic amb tallers d'oftalmologia i jocs de seguretat, entre d'altres. També hi trobaran un canal de televisió i un quiosc.

"És un dels salons més importants, i té un impacte molt gran en com ens volem relacionar amb els infants i com tractem els seus drets", ha expressat la tinent d'alcalde de drets socials, Laia Ortiz, que ha considerat que calia repensar el lleure infantil. Precisament el 2015 l'Ajuntament de Barcelona va deixar de tenir un espai propi al Festival de la Infància i va destinar els 150.000 euros que li costava la presència a finançar activitats d'oci infantils gratuïtes durant les festes de Nadal.

Ara, amb la Ciutat dels Somnis, l'Ajuntament hi invertirà 140.000 euros (destinats pràcticament tots a adquirir entrades per a entitats socials), 40.000 per pagar el seu estand.

Tot el contrari passa amb la inversió de la Generalitat, que dedicarà menys recursos que mai al saló per l'aplicació de l'article 155. "Ens hauria agradat participar-hi més, però tenim el Govern cessat, i no és la millor circumstància", ha explicat el director de difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès, que ha assegurat que "forçosament serà una participació de baixa intensitat".

La Generalitat tindrà presència a l'espai d'esports i al de residus. Genovès ha expressat que esperen tenir una presència "més activa" els pròxims anys. Aquest any la institució només hi aportarà 60.000 euros. Al seu torn, la Diputació de Barcelona hi invertirà 80.000 euros.