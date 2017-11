L'acusat de matar una noia a Salou assegura que li va estrènyer el coll en un joc sexual

L'acusat de matar una noia en un pis de Salou l'agost del 2016 ha admès aquest dilluns que li va estrènyer el coll en el marc d'una pràctica sexual -la hipoxifília, que es porta a terme per obtenir plaer per mitjà de l'asfíxia-, però ha negat que li volgués fer mal. Durant la declaració en el judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona, l'home ha relatat que va pagar 450 euros a la víctima, una veïna de Lleida de 28 anys que exercia temporalment la prostitució, per passar la nit plegats.

Segons ha explicat, van estar consumint cocaïna i alcohol, i van practicar "sexe fort i sàdic" de manera consentida durant diverses hores. En un moment de la matinada ha assegurat que va agafar la jove pel coll mentre ella estava "a quatre grapes" i amb les mans lligades a l'esquena amb una camisa, fins que la noia "va parar". D'entrada, ho va atribuir als efectes de les drogues, però més tard va notar que estava "freda" i va entrar "en xoc". L'acusat ha reconegut que tot això passava mentre el seu fill, de tan sols nou mesos d'edat, era en una altra habitació del domicili.

L'acusat, de 35 anys i origen brasiler, ha negat que en les hores posteriors als fets manipulés l'escena del crim. "Si fos un assassí, no seria aquí i no hauria deixat proves", ha etzibat. També ha explicat que més tard va trucar a la seva dona -que era a França- i a la cangur, a qui li va deixar el nen per anar a comissaria durant la tarda. "Estava drogat i alcoholitzat", ha lamentat. L'acusat ha assenyalat que tenia la percepció que la víctima "ja estava drogada" quan va arribar al seu pis i, en ser preguntat pel fet de si el sexe "sàdic" era consentit, s'ha defensat: "No va fer falta parlar-ho perquè va ocórrer així".

Sobre la tècnica de la hipoxifília ha explicat que "a molts homes i dones els agrada que els asfixiïn perquè així tenen més plaer". La fiscalia demana una pena de 15 anys de presó per a l'acusat per un homicidi amb abús de superioritat. L'acusació particular sol·licita 20 anys de presó per un assassinat amb traïdoria, mentre que la defensa demana l'absolució. El judici se celebra amb jurat popular.