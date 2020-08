Salut suspèn l'activitat d'Arfon Fruits després de detectar 19 positius que hi continuaven treballant

Un total de 19 persones amb PCR positiva continuaven treballant a l'empresa Arfon Fruits, a Aitona, segons van constatar tècnics dels departaments de Salut i Treball durant una inspecció el 30 de juliol. Un fet que ha portat Salut Pública a tancar l'empresa del Baix Segrià.

El cas neix després que es detectés un brot al municipi, fet que va portar els responsables sanitaris a contactar amb la direcció de l'empresa per fer una "enquesta epidemiològica", ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha subratllat que l'empresa inicialment no va "col·laborar" per facilitar que es fessin les PCR als treballadors. Finalment, es va permetre que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) fes les proves a 90 dels 190 empleats. Es va detectar que el 42% eren positius i, segons Argimon, es van cursar les baixes pertinents perquè els treballadors s'aïllessin. "El 30 de juliol, davant la sospita que persones positives estiguessin treballant, es va fer una inspecció", ha explicat Argimon. La inspecció que van dur a terme Salut i el departament de Treball va servir per constatar que 19 empleats que havien donat positiu seguien treballant.

Consultat per l'ARA, Salut explica que 16 de les 19 persones amb PCR positiva que estaven treballant el 30 de juliol ja tenien la baixa mèdica tramitada. Per tant, segons el departament, no podien estar treballant. Salut recorda que, segons el protocol, les persones no poden tornar a treballar fins que han passat almenys 72 hores sense símptomes i com a mínim 10 dies des que tenen el diagnòstic. Als treballadors se'ls havia fet la prova PCR el 23 de juliol, només set dies abans que la inspecció els detectés treballant.

"Davant la gravetat d’aquests fets i per la manca de col·laboració per part de l’empresa", Salut Pública li va suspendre l'activitat, segons ha informat el departament en un comunicat. Argimon ha volgut deixar clar que el tancament "cautelar" de l'empresa no es fa perquè "hi hagi un brot", sinó per la manera com ha actuat l'empresa dificultant la feina del departament i permetent que 19 empleats positius seguissin als seus llocs de treball.

La plataforma Fruita amb Justícia Social ha celebrat l'actuació de Salut i Treball, però ha lamentat "que sigui tard per a moltes treballadores que han patit els delictes contra la salut dels empresaris".