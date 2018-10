Salut trasllada a Fiscalia 5 expedients relacionats amb la difusió de tractaments no provats científicament

El Departament de Salut porta a Fiscalia fins a 5 expedients relacionats amb la difusió de tractaments no provats científicament, ja siguin conferències, xerrades, congressos o pàgines web. Ho ha explicat la secretària general del Departament, Laura Pelay, que ha insistit que la capacitat d'obrar és ''molt limitada''. Per poder actuar de forma més contundent, Salut posarà en marxa un consell assessor al voltant d'aquesta problemàtica.

De fet l'ARA va publicar fa només uns dies que més d’un miler de professionals ja han signat una carta dirigida a la ministra de Sanitat, Luisa Carcedo, en què li demanen que actuï contra les pseudociències. El manifest sorgeix de la iniciativa de l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP). El cert és que les mal anomenades teràpies alternatives no són noves. La novetat és que metges i científics s’han unit per alertar sobre el seu risc arran de l’auge que estan experimentant, en part, gràcies a les xarxes. "Nosaltres donem suport a tractaments d’eficàcia comprovada perquè això és ciència i la resta és fe", resumeix Albert Biete, president del comitè tècnic de l’Associació Espanyola contra el Càncer-Catalunya (AECC), la posició de l’entitat respecte a les pseudociències. El càncer és un dels camps on més han proliferat.

En aquest sentit, el Consell Audiovisual de Catalunya, ha demanat a Youtube la retirada de 14 vídeos amb més de 25 milions de visualitzacions amb discursos solucions ''miraculoses'' i contraris als tractaments convencionals en malalties com el càncer.