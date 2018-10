Salut Pública ha detectat 24 brots d'impetigen des de principis d'any

Salut Pública ha detectat 24 brots d'impetigen, una infecció de la pell de caràcter lleu però molt contagiosa, des de principis d'any. D'aquests, se'n han notificat 20 a partir de les últimes setmanes de setembre. La majoria dels brots, 19 (79,2 %), han estat detectats en l'àmbit escolar; 3 en l'àmbit familiar, 1 en un casal d'estiu i 1 en una institució no sanitària. 17 dels brots s'han notificat a la ciutat de Barcelona, i els altres al Vallès Oriental i Vallès Occidental (2), Barcelonès Nord - Maresme (2), Barcelonès Sud (1), Girona (1) i Terres de l'Ebre (1).

L'impetigen és una infecció bacteriana superficial i localitzada a la pell. Es tracta d'una infecció freqüent, especialment en infants entre 2 i 5 anys, encara que poden resultar afectades persones de totes les edats. La seva incidència s'incrementa a l'estiu i a principis de tardor, per l'efecte de la calor i la humitat. Els brots es declaren quan se'n produeixen dos o més casos relacionats en el temps i l'espai.

Aquesta malaltia apareix amb més freqüència en zones de la pell amb ferides o rascades, de manera que les zones descobertes són les que resulten més afectades. Es transmet per contacte directe amb les lesions de la pell o indirectament a partir d'objectes o roba compartida, com ara tovalloles o material esportiu.

En general, els pacients responen bé al tractament. Acostuma a ser suficient un tractament antibiòtic local per curar la infecció, si bé de vegades cal un tractament oral, especialment si les lesions són més extenses.

Mesures preventives i de control

Com a mesures preventives i de control per limitar l'extensió d'impetigen, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) recomana consultar el pediatre o el dermatòleg davant la sospita d'estar afectat. També demana que un alumne infectat no vagi a l'escola fins 48 hores després d'haver iniciat el tractament antibiòtic. En alguns casos pot ser recomanable allargar el temps d'absència si les lesions no estan seques.

Aquests experts aconsellen extremar les mesures higièniques al domicili i a l'escola dels afectats, especialment rentar-se les mans amb regularitat amb aigua i sabó abundant i eixugar-se-les bé després. És important tallar-se bé les ungles i mantenir-les netes; mantenir seca la zona de la boca en cas de baveig excessiu; evitar tocar o gratar la pell lesionada; no compartir tovalloles ni roba com mocadors o bufandes i no fer activitats que impliquin molt contacte personal. També es recomana tapar les lesions que no estiguin cobertes fins que hagin format crosta.