Salut Pública elabora un document de seguretat alimentària per als 'food trucks'

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat una guia per als 'food trucks', els vehicles –alguns amb remolc– on es prepara i ven de manera ambulant qualsevol tipus de menjar, incloent-hi els aliments preenvasats com, per exemple, hamburgueses, frankfurts, broquetes, cafès, sucs, xurros i patates fregides. Les quatre normes bàsiques de la guia són rentar-se les mans abans de manipular els aliments, netejar les instal·lacions, separar els ingredients al·lergògens o que provoquen intoleràncies alimentàries i també consells per coure i refredar el menjar.

També hi ha un annex amb recomanacions específiques per elaborar sushi i similars, i finalment un sobre el marc normatiu i les principals normes de referència.

L'objectiu del document és ser un instrument útil per assolir el màxim nivell de qualitat i seguretat alimentària, tant per als clients com per als titulars d'aquesta activitat comercial a Catalunya.

La guia està enfocada principalment a venedors de productes crus com el sushi o el carpaccio, i els recomana que comprin a proveïdors de confiança i que congelin els productes com a mínim 24 hores abans de ser consumits.

L'escrit també ressalta que qui prepara i ven aliments ha de conèixer i identificar els ingredients dels plats i no en pot al·legar desconeixement, ja que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.