Salut avisa que les Terres de l'Ebre podrien arribar al miler de contagis en dues setmanes

Tortosa és el municipi amb les xifres més altes de contagi de tot Catalunya: l'índex de rebrot està a 1.429, la taxa de contagis és de 515 per cada 100.000 habitants i el percentatge de positius és del 17%. Unes dades que s'han disparat com a conseqüència del brot que es va detectar a l'empresa avícola Padesa de Roquetes, segons el cap de la unitat de seguiment del coronavirus, Jacobo Mendioroz: "En només dues setmanes hem passat de 80 casos a 308". I ha alertat que, en quinze dies, es podria arribar al miler de contagiats a l'Ebre.

"És un bon exemple per veure que, si el deixem actuar, el virus es propaga", ha indicat abans de recordar que "quan es reuneix molta gent en un espai tancat i fent una activitat mantinguda" es pot disparar ràpidament un brot i pot acabar afectant diverses poblacions, com ha sigut el cas.

"En aquesta zona s'han contagiat gairebé en el mateix lloc 250 persones com a conseqüència de l'elevada exposició intralaboral, i després, marxen als seus llocs de residència". De fet, Mendioroz ha assenyalat que el 60% dels contagis s'han registrat a Tortosa, i la resta entre Amposta i Roquetes. Precisament, en aquestes tres poblacions, el Procicat va aprovar aquest dilluns mesures restrictives per limitar l'aforament i reduir els contagis.

El cap de la unitat del coronavirus també ha admès que encara no saben com es va produir la transmissió i que fer l'estudi de contagis, en aquest brot, és complicat. "Quan surten 250 casos és difícil saber qui va ser el cas índex [el primer positiu] i com es va contagiar a la resta". Per intentar esbrinar-ho i, sobretot, evitar que torni a passar, Mendioroz ha explicat que s'està treballant amb l'empresa per saber què ha fallat.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reconegut que les xifres de contagi a Catalunya han augmentat –el risc de rebrot està a 213– i que vindran "moments molt complicats" en les pròximes setmanes. "És una situació que demanarà el màxim de tothom", ha advertit abans de subratllar que, des del departament, es faran més esforços per contenir l'epidèmia: "A més complicació, més determinació i més fermesa en les decisions".